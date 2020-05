Redmi 10X? No, Redmi 9 con Helio G70 svelato da Google

In rete ci sono molti curiosi intenti a scovare quelli che saranno gli smartphone del futuro. Non a caso all'interno della MIUI 11 venne scoperta l'esistenza di un inedito Redmi 10X, del quale sono successivamente arrivate conferme. Apparentemente certificato dagli enti TENAA e 3C, si credeva che lo smartphone dovesse essere il primo con Helio G85. Adesso questa ipotesi si allontana, dato che lo smartphone sarebbe comparso all'interno del database Google Play Console.

Aggiornamento 09/05: nuove indiscrezioni vogliono far chiarezza sulla situazione Redmi 9 / Redmi 10X. Trovate tutto a fine articolo.

La scheda tecnica di Redmi 10X ci viene indirettamente svelata dal Google Play Console

La sua apparizione nella piattaforma Google smentisce anche la possibilità che Redmi 10X possa essere uno dei molteplici rebrand per aree geografiche. La realtà vedrebbe lo smartphone basato sul MediaTek Helio G70, lo stesso chipset visto a bordo di telefoni quali Realme C3 e forse sul prossimo Realme Narzo 10A. Se così fosse, avremmo un SoC a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2.0 GHz A75 + 6 x 1.7 GHz A55) ed una GPU Mali-G52 MC2.

Cos'altro ci rivela la Play Console di Google? Prendendo per buone le specifiche riportate (e dovrebbero essero), Redmi 10X avrà nome in codice “merlin” e comprenderà un display Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, 3/4 GB di RAM ed Android 10. L'altro indizio che ci lascia questo leak è che potrebbe essere uno smartphone non soltanto destinato alla Cina ma anche ai mercati Global. Probabile che lo vedremo in India, mentre per l'Europa non è ancora detta l'ultima.

Aggiornamento 09/05

Sappiamo che a maggio ci sarà una sorpresa targata Redmi. Sappiamo anche che Redmi 9 sarebbe ormai prossimo al lancio, essendo improvvisamente comparso nella lista ufficiale relativa ai valori SAR Xiaomi. Adesso il leaker Xiaomishka specifica che lo smartphone di cui abbiamo parlato in questo articolo sarebbe siglato M2004J19G. Come trapelato in precedenza, questo non sarebbe Redmi 10X, bensì Redmi 9, il vero “merlin” con Helio G70. Al contrario, la denominazione 10X non esisterebbe realmente, trattandosi di un errore da parte della Play Console.

Guys, do you remember my #Xiaomi future phone list:https://t.co/mdzDh3T7U8#Redmi9 model M2004J19G confirmed!

