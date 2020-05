Redmi 9 potrebbe essere pronto al lancio | Leak

Abbiamo visto come, in quest'ultimo periodo, siano arrivati in Italia praticamente tutti i modelli della nuova serie Redmi Note 9. Molto spesso, infatti, ci chiedete delucidazioni su Redmi Note 9s o Note 9 Pro. Sembra, però, che il brand cinese sia pronto al lancio di un altro smartphone importante, ovvero Redmi 9. Non conosciamo ancora troppi dettagli in merito a questo dispositivo, ma pare che sia appena comparso all'interno di una certificazione.

Redmi 9 avrà una ricarica standard da 10W

Secondo le ultime informazioni a riguardo, Redmi 9 avrebbe ricevuto in queste ore la certificazione RF. Questo dispositivo, dunque, sarebbe comparso all'interno di alcune documentazioni, segno di un suo possibile arrivo sul mercato a breve. Non è la prima volta, però, che tale smartphone compare in qualche in rete. Sembra che questo modello, infatti, sia passato anche per la certificazione 3C, non mostrando però alcuna interessante caratteristica. Al momento, infatti, siamo quasi sicuri del fatto che non sarà presente la ricarica rapida, bensì una ricarica standard da 10W.

All'interno della tabella riepilogativa vediamo il numero di modello del prodotto, dunque M2004J19AG. Non sappiamo, però, se questo potrà tornare utile anche in futuro, quando magari arriveranno altre informazioni riguardanti il prodotto. Attendiamo, quindi, ulteriori news a riguardo.

