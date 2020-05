Redmi 9: spunta la certificazione FCC, con nuovi dettagli sulle specifiche

Redmi riceve mese dopo mese sempre più consensi da parte degli utenti, ed anche i base gamma del sub-brand di Xiaomi sono sempre molto apprezzati. Il Redmi 9 è l'ultimo della nuova serie a non essere ancora stato presentato, ma sono venuti già fuori alcuni leak con le prime certificazioni. Notizia di poche ore fa è la certificazione FCC ottenuta proprio da Redmi 9, che conferma alcune caratteristiche dei precedenti leak e ne aggiunge altre.

Redmi 9: batteria da 5000 mAh e confermata ricarica da 10W

Ciò che risalta nei documenti della certificazione FCC è l'amperaggio della batteria, che dovrebbe quindi essere un modulo da 5000 mAh (4920 mAh per la precisione, ma potrebbe essere commercializzata come 5000) e conferma anche i rumors che vogliono una ricarica standard da 10W per il modello base Redmi 9.

Questo parrebbe essere un downgrade rispetto al predecessore Redmi 8 (con ricarica da 18W, anche se il caricatore in dotazione è da 5V 2A). Il dispositivo, inoltre, dovrebbe arrivare con la MIUI 11 e non con la nuova interfaccia (dettaglio strano) ed avrà un Wi-Fi Dual Band. Nulla ancora si legge in merito al processore implementato, ma si parla del nuovo chipset Snapdragon 460, anche se alcuni leak precedenti riportano anche la possibilità di vedere il SoC Helio G970 a bordo.

Non ci è dato ancora di sapere altro, ma non è escluso che a breve potrebbero venire fuori altri dettagli interessanti.

