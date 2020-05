Redmi 1A sarà il primo monitor del sub-brand Xiaomi

Nelle settimane scorse vi abbiamo anticipato il lancio di nuovi monitor, sia da parte di Xiaomi che per la prima volta da parte di Redmi. La casa madre ha già messo i piedi in questo settore di mercato, come dimostrato dal lancio di Mi Surface e Mi Display. A questo punto la diversificazione fra prodotti da gaming e da ufficio pare che verrà spostata sui due brand. In poche parole, Xiaomi penserebbe al gaming, Redmi all'utilizzo standard, almeno con questi nuovi modelli che sono in arrivo.

Il monitor Redmi 1A è in arrivo: trapelano immagini e specifiche

Oggi vi parliamo di Redmi 1A, dato che questo è il monitor oggetto degli ultimi leak che dovrebbe debuttare nella giornata di domani, assieme a Redmi 10X. Secondo quanto indicato, il monitor sarà un 23.8″ Full HD con angolo di visione di 178° e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Praticamente si tratta di una rivisitazione del già esistente Xiaomi Mi Display 1A, presentato in primavera, anch'esso a 23.8″. Si nota una certa ricerca estetica, con cornici ridotte all'osso, eccezion fatta per quella posta in basso. Considerato che Mi Display 1A costa 689 yuan (circa 88€), è probabile che Redmi 1A costerà ancora meno, magari attorno ai 500 yuan (circa 65€).

