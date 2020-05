Redmi 10X è un prode Fruit Ninja: le verdure non lo spaventano!

Da parte di Xiaomi c'è la volontà di rendere anche i mid-range meritevoli di avere caratteristiche di pregio. Gli ultimi Redmi 10X e 10X Pro ne sono dimostrazione, a partire dall'impianto fotografico con tanto di teleobiettivo. Lo schermo è un AMOLED, tecnologia sempre cara a coloro che danno molta attenzione alla qualità visiva. Il produttore ha voluto rendere lo schermo tanto bello quanto resistente, utilizzando un vetro Gorilla Glass 5 che viene ripreso anche posteriormente.

E quale miglior modo di testare la resistenza di Redmi 10X se non… a colpi di peperone? Redmi ha pubblicato un teaser video a dir poco atipico, dove vediamo Redmi 10X viene bersagliato da spari di frutta e verdura.

#Redmi10X 5G/Pro 5G uses GG5 and has an “invisible raincoat” coating that makes it scratch-resistant, dust-proof & splash-proof (Google Translated) (1/2) pic.twitter.com/0cYNdjG1tA — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 28, 2020

Il rivestimento della scocca presente su Redmi 10X fa sì che lo smartphone sia resistente a graffi e schizzi. Per questo si è voluto realizzare questo simpatico spot, dove frutta e verdura viene sparata a 50 km/h addosso al telefono.

L'azienda non è nuova a campagne marketing del genere. Ricordiamo per esempio Redmi Note 7, per l'occasione buttato giù dalle scale ed utilizzato come pattini, o i test effettuati su Redmi Note 8 Pro. Speriamo solo che non sia così facile da spezzare come Redmi K30.

