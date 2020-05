Redmi 10X con Dimensity 820 supera lo Snapdragon 765G su Antutu

Da poche ore sappiamo che il primo smartphone a montare il chipset MediaTek Dimensity 820 sarà il nuovo Redmi 10X. In seguito alla conferma della data di presentazione, sono venuti fuori i primi teaser che presentano il design dello smartphone, oltre ai benchmark su Antutu.

Redmi 10X: i poster confermano data di uscita e design

Le prime immagini di Redmi 10X arrivano direttamente dal profilo Weibo del brand cinese; si tratta di ben due poster (il primo è in copertina) che rivelano il design del dispositivo, oltre alla data di uscita, che è quindi confermata per il 26 maggio. Possiamo vedere come i colori scelti saranno bianco, viola, oro e blu. Vi sarà inoltre una Quad Camera.

Ecco i primi benchmark su Antutu

A mostrare i primi numeri da benchmark è sempre l'account Weibo di Redmi, che mostra il risultato ottenuto su Antutu dal nuovo medio gamma 5G con Dimensity 820, particolarmente rassicuranti in fatto di potenza. Infatti, Redmi 10X ha totalizzato la bellezza di 415.672 punti: volendo fare un confronto, si tratta di un valore superiore a quello dei migliori mid-range su Antutu del mese di Aprile (li trovate qui). Ovviamente, la resa finale dal vivo sarà tutta da valutare (e poi i benchmark sono solo numeri e hanno poco a che fare con la reale user experience), ma questo risultato fa ben sperare. Non ci resta quindi che attendere il 26 maggio per conoscere tutti i dettagli completi.

