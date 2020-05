Redmi 10X/10X Pro: svelate specifiche, varianti e prezzo

Ci troviamo in un periodo molto particolare, anche nel mercato degli smartphone. Durante questi giorni, infatti, stanno prendendo forma diversi dispositivi differenti, nonostante tutti i problemi derivanti dall'attuale pandemia di Coronavirus (Covid-19). Tra i tanti device, dunque, troviamo anche il nuovo Redmi 10X, che pare essere comparso recentemente all'interno dei documenti di varie certificazioni, come TENAA e 3C. Questo ci ha permesso di porre l'attenzione, dunque, buona parte delle sue sue caratteristiche tecniche.

Aggiornamento 17/05: adesso scopriamo che ci sarebbe anche un Redmi 10X Pro con specifiche maggiorate. Trovate tutto a fine articolo.

Redmi 10X potrebbe montare un Helio G85

Da quello che abbiamo potuto osservare sui vari documenti comparsi in rete, pare che questo Redmi 10X sarà il primo dispositivo a sfruttare un inedito SoC MediaTek Helio G85. Questo, infatti, sarà accompagnato anche da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna con microSD fino a 256 GB. Al di là di questo, però, tale prodotto uscirà già con Android 10, implementando la solita personalizzazione tipica dei dispositivi della famiglia Redmi/Xiaomi, ovvero la MIUI 11.

Redmi 10X potrebbe essere caratterizzato da un corpo in policarbonato, misurando 162,38 x 77,2 x 8,95 mm, con un peso di 205 g. Nessuna particolare novità, poi, sulla parte frontale. A bordo, infatti, troverebbe spazio un display LCD IPS da 6,53″ Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e foro sulla parte superiore sinistra. Non mancherebbe, poi, una batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5W via USB Type-C. A livello fotografico, invece, avremmo a che fare con una quad-camera posteriore, da 48+8+2+2 MP, oltre ad una selfie camera da 13 MP.

Non è ancora stata rivelata la disponibilità di tale prodotto che arriverà nelle colorazioni Sky Blue, Pine Morning Green e Ice Fog White, ma il prezzo dovrebbe essere di 1.499 yuan, dunque circa 195 euro al cambio attuale.

Aggiornamento 17/05

Nuovi dettagli si aggiungono alla panoramica delle specifiche di Redmi 10X, in particolar modo sulle varianti in cui sarà commercializzato. Stando agli insider, ci saranno due versioni con 4G e 5G, in modo da supportare anche chi non vorrà affidarsi necessariamente alle reti di nuova generazione.

Redmi 10X 4G 4/128 GB – 6/128 GB White, Sky Blue, Green

Redmi 10X 5G 6/64 GB – 6/128 GB – 8/128 GB – 8/256 GB Dark Blue, Violet, Gold, Silver



Una precisazione che 91Mobiles fa è che 10X sarà basato sull'Helio G70. Al contrario, sarebbe Redmi 10X Pro quello con Helio G85.

Redmi 10X Pro 5G 8/128 GB – 8/256 GB Dark Blue, Violet, Gold, Silver/White



