Redmi 10X/10X Pro in stile Cyberpunk: sample in notturna e zoom 60x

Xiaomi sta puntando moltissimo sul porsi come una delle più valide alternative per la fotografia su smartphone. L'esempio più palese sono i risultati ottenuti con Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, con il punteggio di DxOMark come simbolo di qualità. Siamo curiosi di vedere come si piazzerà Redmi K30 Pro nella classifica, senza contare che anche Redmi 10X e 10X Pro si prospettano molto promettente. Sembra proprio che l'azienda voglia stupire tutti, portando sul piatto dei mid-range un comparto fotografico ben sopra la media.

Il comparto fotografico di Redmi 10X sarà molto eclettico, sia nell'hardware che nel software

Era già accaduto con Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, in grado di portare l'esperienza che solitamente confà ai top di gamma su un qualsiasi di più economico. Lo stesso accadrà con Redmi 10X e 10X Pro, con funzioni quali zoom 30X ed OIS che faranno gola a tutti coloro necessitano di una certa qualità per foto e video. Uno zoom che si prepara a fare faville, come dimostra l'ultimo teaser pubblicato:

L'OIS non sarà utile soltanto nei video ma anche negli scatti, potendo così vantare una modalità Notturna ben più performance che quando non c'è questo sistema di stabilizzazione ottica.

Ultimo ma non ultimo il software, rinnovato all'occorrenza per introdurre nuove modalità di scatto. Con Redmi 10X e 10X Pro verrà riportato in auge il tema vaporwave che tanto va di moda in questi anni. Il nuovo filtro che verrà aggiunto consentirà di ottenere immagini suggestive che sembrano tratte direttamente da Cyberpunk 2077.

