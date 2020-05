Redmi 10X Pro stravolge la fascia media con Zoom 30X e OIS

Man mano che si avvicina la fatidica data del 26 maggio, i dettagli intorno a Redmi X10 e X10 Pro si fanno sempre più interessanti. Quelli che potevano sembra “solo” due nuovi mid-range stanno assumendo sfaccettature complesse e si arricchiscono di novità che non possono non strappare un sorriso agli appassionati della costola di Xiaomi. Dopo la conferma della presenza di un pannello AMOLED, Lu Weibing torna a parlare dei due smartphone, annunciando una Quad Camera con tanto di Zoom 30X e… stabilizzazione OIS!

Redmi 10X Pro avrà una Quad Camera con Zoom 30X e OIS: la conferma nel nuovo teaser

La presenta di un modulo composto da quattro sensori è cosa nota da tempo ma le novità svelate da Lu Weibing fanno venire l'acquolina in bocca. Dopo Redmi K30 Pro Zoom, Redmi 10X Pro sarà il secondo modello del brand ad avere una fotocamera con OIS. Inoltre il capo di Redmi parla della serie e non è chiaro se anche il modello base X10 sarà dotato di questa caratteristica. Altra novità è la presenza di uno Zoom 30X, altra feature gradita (seppur non vitale come l'OIS).

Xiaomi ha già dimostrato di star introducendo l'OIS nei modelli non top – con il Mi 10 Lite Zoom/ Mi 10 Youth – ma è interessante notare come la cosa stia prendendo piede anche con Redmi. Ovviamente bisognerà vedere il prezzo di vendita del nuovo arrivato, ma se riuscirà a lasciare di stucco… beh, allora sì che sarà una vera rivoluzione per la fascia media!

Tornano a noi, Wang Teng Thomas di Xiaomi ha pensato bene di aumentare l'hype pubblicando il primo sample foto di Redmi 10X Pro (lo vedete in alto). Si tratta di uno scatto davvero ben riuscito, frutto della modalità Romantic Star Track. Che ve ne pare di questo primo scatto? Ma soprattutto… soddisfatti del debutto dell'OIS anche nella fascia media del brand?

