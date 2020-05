Rivoluzione per Redmi 10X: schermo AMOLED e non più LCD

Si prospettano diverse novità in arrivo con la serie Redmi 10X. La nuova tipologia di denominazione non aiuta nel farcelo capire, ma l'impressione è che possa prendere il posto del mai giunto Redmi 9. Se così fosse, rappresenterebbe un ulteriore step evolutivo rispetto al suo predecessore Redmi 8. La produzione del brand Redmi si può sostanzialmente dividere in 3 branche: la serie K per la fascia alta, la serie Note per quella mid-range e la serie 6/7/8 per quella low-cost. Nonostante, quindi, Redmi 10X dovrebbe puntare al segmento di mercato più economico, l'ultimo teaser ci svela che sfoggerà un nuovo pannello AMOLED.

Redmi 10X e 10X Pro avranno uno schermo AMOLED, ma non forato

Ebbene sì, la tecnologia AMOLED inizia a farsi strada anche sui dispositivi più economici. Finora questo è stato un tratto distintivo soltanto di Samsung, in grado di utilizzare questo tipo di schermi anche sui prodotti meno costosi grazie al fatto che se li costruisce da sola.

Ma essendo ormai in giro da anni e diffusosi capillarmente, è soltanto questione di tempo perché i display AMOLED si diffondano a tutte le fasce di prezzo. E sarà proprio Redmi 10X a dare il via alle danze nel mercato asiatico, laddove i modelli low-budget sono quasi sempre stati accompagnati da schermi LCD.

Ma trattandosi di un modello che non ambirà a togliere fette di mercato a quelli a lui superiori, ci sarà un dettaglio che ci farà ricordare la sua economicità. Questo è il notch a goccia, evidentemente ancora necessario al posto dello schermo forato per mantenere i prezzi più contenuti.

Redmi 10X e 10X Pro simboleggeranno un altro piccolo traguardo del settore, essendo i primi ad utilizzare il Dimensity 820 di MediaTek con supporto 5G. Un SoC che si prospetta promettente, stando ai primi benchmark trapelati. Vi ricordiamo che, in caso ve le foste perse, potete scoprire le altre caratteristiche tecniche nell'articolo dedicato.

