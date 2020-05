Dopo una miriade di teaser, indiscrezioni e conferme ufficiali sulla scheda tecnica ed il design di Redmi 10X e 10X Pro 5G, finalmente i nuovi modelli della costola di Xiaomi sono ufficiali. Pur non essendo dei veri e propri top di gamma, il loro intento è quello di alzare di un gradino l'esperienza in ambito fotografico, ma non solo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui dispositivi presentati oggi, tra specifiche complete e dettagli sul prezzo in patria!

Redmi 10X e 10X Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il design di Redmi 10X e 10X Pro è caratterizzato da una back cover con una Quad Camera al centro della scocca, rivestimento P2i e certificazione IP53. Le linee riprendono quanto visto di nuovo con la serie Redmi Note 9, con la medesima disposizione di sensori e flash LED. Al contempo, si cambia registro per la parte frontale rispetto agli altri modelli del marchio.

Sono entrambi dotati di un AMOLED da 6,57″ Full HD+ in 20:9, con supporto HDR10+, DC Dimming, Gorilla Glass 5 e notch a goccia. Essendo AMOLED, lo sblocco avviene tramite lettore d'impronte al di sotto dello schermo. In modo da restituire una maggiore fluidità, lo schermo ha un campionamento del touch screen a 180 Hz, pur non avendo un refresh rate superiore ai 60 Hz.

Hardware e batteria

Sia Redmi 10X 5G che 10X Pro 5G sono i primi smartphone al mondo equipaggiati con il SoC MediaTek Dimensity 820, soluzione votata al 5G presentata di recente. Realizzato con processo produttivo a 7 nm, questo chipset di nuova fattura contiene una CPU octa-core così configurata: 4 x 2,6 GHz ARM Cortex-A76 + 4 x 2,0 GHz ARM Cortex-A55. La parte grafica, invece, è affidata alla scheda grafica GPU Mali-G57, coadiuvata dalle suite di ottimizzazioni HyperEngine 2.0 e Mi Game Turbo 2.0 dedite al gaming. A tenere a bada tutto ciò c'è un impianto di raffreddamento con tecnologia a camera di vapore.

Questo potpourri di caratteristiche rendono il Dimensity 820 un chipset molto performante, come dimostrano i risultati Antutu superiori persino allo Snapdragon 765G. Come affermato dall'azienda, lato prestazioni il SoC non ha nulla da invidiare agli scorsi top di gamma di casa Qualcomm. Entrambi gli smartphone sono dotati di una batteria da 4.520 mAh che, nel caso di Redmi 10X, ha una ricarica rapida da 22.5W. Per Redmi 10X Pro la ricarica è più potente, vantando un output a 33W. Inoltre, il Dimensity 820 permette loro di avere la modalità Dual 5G Standby, con supporto alle reti globali sub-6GHz.

Fotocamere

Il “piccolo” Redmi 10X arriva con un comparto fotografico con una configurazione tripla da 48+8+5 MP, completo di grandangolare da 119° e sensore macro (2-10 cm). Decisamente più allettante è Redmi 10X Pro e la sua quad camera da 48+8+8+5 MP, aggiungendo un teleobiettivo al modulo. I sensori sono gli stessi per i due, ma il Pro vanta un zoom ottico 3x in grado di spingersi fino ad uno zoom ibrido 30x. Cambia anche la selfie camera, da 16 MP su 10X e da 20 MP su 10X Pro.

Cosa cambia con Redmi 10X 4G

Al contempo, sul palco è stato presentato anche Redmi 10X 4G, variante sprovvista del modem di ultima generazione, per chi non fosse interessato (o in grado) ad usufruirne. A cambiare non è soltanto la batteria, qua da 5.020 mAh con ricarica 18W, ma anche e soprattutto il chipset che pilota il tutto. Sotto al cofano c'è sempre una soluzione MediaTek, l'Helio G85, visto al debutto a bordo di Redmi Note 9. Pur essendo un SoC a 12 nm non di fascia alta, integra una serie di funzionalità dedite al gaming, grazie alla prima versione della funzione HyperEngine. Con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) ed una GPU ARM Mali-G52 MC2 a 1000 MHz, il target è lo stesso di rivali quali lo Snapdragon 665 o l'Exynos 9611.

Come prevedibile, ad essere ridimensionato è anche il reparto foto, sempre con una quad cam ma da 48+8+2+2 MP, con un sensore per la profondità al posto del teleobiettivo. Infine, cala anche la selfie camera, qua da 13 MP.

Scheda tecnica (10X 4G)

Display LCD da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19,5:9 con densità di 394 PPI, certificazione TÜV Rheinland e protezione Gorilla Glass 5;

(2340 x 1080 pixel) in 19,5:9 con densità di 394 PPI, certificazione TÜV Rheinland e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 162,3 x 77,2 x 8,9 mm per 199 g;

processore octa-core MediaTek Helio G85 ;

; GPU ARM Mali-G52 MC2;

4/6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile tramite microSD ;

di storage espandibile tramite ; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolo da 118°, macro 2-10 cm e sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolo da 118°, macro 2-10 cm e sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 13 MP f/2.25;

f/2.25; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ingresso mini-jack, sensore IR, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida 18W;

con ricarica rapida 18W; sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Scheda tecnica (10X 5G)

Display AMOLED da 6,57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 400 PPI, certificazione TÜV Rheinland e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 400 PPI, certificazione TÜV Rheinland e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 162,3 x 77,2 x 8,9 mm per 199 g;

processore octa-core MediaTek Dimensity 820 ;

; GPU ARM Mali-G57 MC5;

4/6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile tramite microSD ;

di storage espandibile tramite ; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 48+8+8+2 MP con grandangolo da 119°, teleobiettivo ottico 3x (solo Pro), macro 2-10 cm e sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED;

con grandangolo da 119°, teleobiettivo ottico 3x (solo Pro), macro 2-10 cm e sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP (10X)/ 20 MP (10X Pro);

(10X)/ (10X Pro); supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ingresso mini-jack, sensore IR, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida 22,5W;

con ricarica rapida 22,5W; sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Redmi 10X e 10X Pro ufficiali – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza per Redmi 10X 5G è di 1599 yuan, circa 205€ al cambio attuale, e sarà in vendita in patria dall'1° giugno.

6/64 GB: 1,599 yuan ( 205€ )

) 6/128 GB: 1.799 yuan ( 230€ )

) 8/128 GB: 2.099 yuan ( 269€ )

) 8/256 GB: 2.399 yuan (307€)

Il fratello maggiore Redmi 10X Pro 5G viene proposto ai seguenti prezzi dal 5 giugno:

8/128 GB: 2299 yuan ( 295€ )

) 8/256 GB: 2599 yuan (333€)

Concludiamo con Redmi 10X 4G, il più economico del trio:

4/128 GB : 999 yuan ( 128€ )

: 999 yuan ( ) 6/128 GB: 1.199 yuan (153€)

