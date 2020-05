Redmi 10X 4G/5G e 10X Pro 5G: specifiche, varianti e prezzo

Ci troviamo in un periodo molto particolare, anche nel mercato degli smartphone. Durante questi giorni, infatti, stanno prendendo forma diversi dispositivi differenti, nonostante tutti i problemi derivanti dall'attuale pandemia di Coronavirus (Covid-19). Tra i tanti device, dunque, troviamo anche il nuovo Redmi 10X, che pare essere comparso recentemente all'interno dei documenti di varie certificazioni, come TENAA e 3C. Questo ci ha permesso di porre l'attenzione, dunque, buona parte delle sue sue caratteristiche tecniche.

Aggiornamento 21/05: viene fatta maggiore chiarezza su quali saranno le varianti disponibili. Trovate tutto a fine articolo.

Aggiornamento 19/05: il nuovo arrivato è spuntato anche sull'e-commerce cinese JD. Un leaker ha pubblicato anche alcune immagini dal vivo.

Aggiornamento 17/05: adesso scopriamo che ci sarebbe anche un Redmi 10X Pro con specifiche maggiorate.

Redmi 10X potrebbe montare un Helio G85

Da quello che abbiamo potuto osservare sui vari documenti comparsi in rete, pare che questo Redmi 10X sarà il primo dispositivo a sfruttare un inedito SoC MediaTek Helio G85. Questo, infatti, sarà accompagnato anche da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna con microSD fino a 256 GB. Al di là di questo, però, tale prodotto uscirà già con Android 10, implementando la solita personalizzazione tipica dei dispositivi della famiglia Redmi/Xiaomi, ovvero la MIUI 11.

Redmi 10X potrebbe essere caratterizzato da un corpo in policarbonato, misurando 162,38 x 77,2 x 8,95 mm, con un peso di 205 g. Nessuna particolare novità, poi, sulla parte frontale. A bordo, infatti, troverebbe spazio un display LCD IPS da 6,53″ Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e foro sulla parte superiore sinistra. Non mancherebbe, poi, una batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5W via USB Type-C. A livello fotografico, invece, avremmo a che fare con una quad-camera posteriore, da 48+8+2+2 MP, oltre ad una selfie camera da 13 MP.

Non è ancora stata rivelata la disponibilità di tale prodotto che arriverà nelle colorazioni Sky Blue, Pine Morning Green e Ice Fog White, ma il prezzo dovrebbe essere di 1.499 yuan, dunque circa 195 euro al cambio attuale.

Redmi 10X avvistato nelle prime immagini dal vivo | Aggiornamento 19/05

Il leaker Xiaomishka – da sempre specializzato nei nuovi prodotti della compagnia cinese – presenta quelle che dovrebbero essere le prime immagini dal vivo di Redmi 10X. Purtroppo il dispositivo è imbacuccato all'interno di una cover protettiva, utilizzata per non svelare i dettagli del dispositivo. Comunque il leaker ci fa sapere che lo smartphone avrà dalla sua sia l'ingresso mini-jack da 3.5 mm che una porta Type-C per la ricarica (oltre ad altri piccoli dettagli). Per un'occhiata migliore al terminale, vi suggeriamo le immagini render presenti qui, che offrono una panoramica fronte/retro (anche se c'è ancora da discutere sulla presenza o meno del foro).

Nel frattempo Redmi 10X è spuntato in pre-registrazione nello store cinese JD.com. Lo store riporta la presenza di due versioni del dispositivo, la Pioneer Edition e la Standard Edition. Al momento non è dato di sapere quali siano le differenze tra i due modelli, ma potrebbe trattarsi di una denominazione legata alla presenza o meno del 5G.

Non viene fatta menzione della versione Pro, motivo per cui dovremo necessariamente attendere ulteriori dettagli. Per concludere, vi ricordiamo che il debutto del nuovo modello è fissato per il 26 Maggio.

Tagli di memoria e variante Pro | Aggiornamento 21/05

Nuovi dettagli si aggiungono alla panoramica delle specifiche di Redmi 10X, in particolar modo sulle varianti in cui sarà commercializzato. Stando agli insider, ci saranno due versioni con 4G e 5G, in modo da supportare anche chi non vorrà affidarsi necessariamente alle reti di nuova generazione.

Redmi 10X 4G 4/128 GB – 6/128 GB White, Sky Blue, Green

Redmi 10X 5G 6/64 GB – 6/128 GB – 8/128 GB – 8/256 GB Dark Blue, Violet, Gold, Silver



Una precisazione che 91Mobiles fa è che 10X sarà basato sull'Helio G70. Al contrario, sarebbe Redmi 10X Pro 5G quello con Helio G85.

Redmi 10X Pro 5G 8/128 GB – 8/256 GB Dark Blue, Violet, Gold, Silver/White



Aggiornamento: il nuovo X10 sarà il primo modello equipaggiato con il SoC Dimensity 820 5G. Si tratta di una conferma ufficiale, quindi tutti i dettagli in merito ad altri chipset (magari destinati ad un'eventuale variante solo 4G) vanno presi con le pinze.

