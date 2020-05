Durante l'evento dedicato al nuovo MediaTek Dimensity 820 – ultimo SoC 5G dedicato alla fascia media per il brand asiatico – Lu Weibing è intervenuto per annunciare il debutto di Redmi 10X, confermando la data di presentazione e l'identità del primo modello con a bordo la nuova soluzione del chipmaker taiwanese.

Redmi 10X: ufficiale la data di presentazione del primo device con MediaTek Dimensity 820

Redmi 10X series world's first model with Dimensity 820 will be launch May 26 (14-00 local time) 🤩 pic.twitter.com/KnB3Rr6jwN — Xiaomishka (@xiaomishka) May 18, 2020

Il GM della costola di Xiaomi ha quindi confermato in via ufficiale il nome del prossimo smartphone in arrivo. Redmi 10X è spuntato già da qualche tempo, protagonista di alcune indiscrezioni con tanto di immagini e specifiche. In questo caso si riporta anche la presenza di un modello Pro, non ancora confermato dall'azienda cinese. Per quanto riguarda la data di presentazione del device, Redmi 10X debutterà ufficialmente il prossimo 26 Maggio.

Secondo quanto riportato dallo stesso Lu Weibing, lo smartphone punta a portare una ventata di freschezza e potenza nella fascia media, affidandosi al MediaTek Dimensity 820 5G. Per tutti i dettagli in merito al nuovo chipeset del brand vi rimandiamo all'articolo dedicato (lo trovate qui).

