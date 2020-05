Redmi 10X: guardiamolo più da vicino con le prime immagini Hands-on

Di recente la costola di Xiaomi ha presentato il nuovo Redmi 10X 5G, un medio di gamma a suo modo “rivoluzionario” per il brand cinese. Il dispositivo arriva con un pannello AMOLED ed un comparto fotografico che promette faville per la sua fascia di prezzo, il tutto mosso dall'ultimo Dimensity 820 di MediaTek (con tanto di raffreddamento al liquido). Lo smartphone è stato annunciato solo per il mercato cinese e al momento mancano ancora indiscrezioni per una possibile variante Global. Tuttavia è impossibile negare che si tratti di un modello interessante sotto molti aspetti. Volete saperne di più? Allora diamo un'occhiata alle immagini Hands-on per scoprirlo da vicino!

Redmi 10X protagonista delle prime immagini Hands-on

Frontalmente Redmi 10X monta un display AMOLED da 6.57″ Full HD+ con il lettore d'impronte digitali integrato. La parte superiore del pannello ospita un foro per la selfie camera da 16 MP (20 MP per il modello Pro) mentre il mento apparse forse un po' troppo pronunciato per gli standard attuali. Lungo il bordo destro abbiamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume mentre al lato opposto lo slot SIM.

Il bordo superiore presenta il microfono secondario e un sensore IR, all'opposto abbiamo l'ingresso mini-jack per le cuffie, la porta USB Type-C, il microfono e lo speaker. La cover posteriore di Redmi 10X ospita una Quad Camera da 48 + 8 + 8 + 2 MP con un grandangolo e un sensore macro; il modello Pro porta invece un teleobiettivo 3X.

Il nuovo arrivato in casa Redmi arriva con un prezzo di partenza di soli 1.599 yuan, circa 205€ al cambio attuale. Una cifra particolarmente allettante visto il pacchetto offerto. Voi cosa ne pensate di questo smartphone? Sareste curiosi di provarlo? Sperate in una versione internazionale? Fatecelo sapere nei commenti!

