Redmi 10X punta anche al gaming: annunciata una partnership con Tencent

La presenza del SoC MediaTek Dimensity 820 potrebbe aver far storcere il naso ai puristi delle soluzioni Qualcomm, eppure sembra che Redmi 10X si sappia difendere più che bene. Il nuovo smartphone (accompagnato anche da una variante Pro), infatti, avrà dalla sua una pannello AMOLED ed il supporto alla stabilizzazione OIS. Oltre quest'ultima feature il comparto fotografico promette delle chicche davvero niente male e il quadro che si va disegnando è quello di un mid-range completo e piacevole.

Redmi X Tencent: annunciata una partnership per Redmi 10X

Quest'oggi arriva l'ennesima novità – in attesa dell'evento del 26 Maggio – ma stavolta a darne notizia è Tencent Games. Il colosso videoludico cinese – con le mani in pasta praticamente ovunque – ha annunciato una partnership con la connazionale, proprio in merito al nuovo Redmi 10X.

La natura di questa collaborazione non è stata ancora svelata, nonostante la presenza di alcuni riferimenti ai giochi di Tencent. Probabile che le due realtà si siano unite per proporre novità e miglioramenti in ambito software (relativi al gaming) o magari arriverà una Special Edition. Quello che è certo è che Redmi 10X avrà un'anima votata anche al gaming, pur non arrivando con funzionalità dedicate (come tasti dorsali) ed un look aggressivo in stile Nubia Play 5G.

Come al solito in questi casi, non dovremo far altro che pazientare fino al debutto dello smartphone ma siamo certi che non mancheranno altre novità fino al fatidico giorno.

