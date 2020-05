Ultimamente Nubia ha fatto parlare di sé grazie al lancio del nuovo Red Magic – passato anche tra le mani di JerryRigEverything per i test di resistenza. Il flagship da gaming si è presentato fin da subito con tutte le carte in regola: Snapdragon 865, display AMOLED a 144 Hz, raffreddamento avanzato, tripla fotocamera da 64 MP, RAM LPDDR5, storage UFS 3.0… insomma, una vera bestia! E ora, a rendere ancora più appetibile il Red Magic 5G, ecco che arriva anche il codice sorgente del kernel, apripista al modding.

Red Magic 5G: l'azienda ha rilasciato il codice sorgente del kernel, aprendo le porte al modding

Nelle scorse ore la compagnia cinese ha pubblicato il codice sorgente del kernel di Red Magic 5G (ovviamente su base Android 10) sulla piattaforma GitHub – lo trovate qui. Come al solito in questi casi si tratta di passo avanti importante e nel caso specifico dello smartphone da gaming di Nubia le cose si fanno ancora più interessanti per gli appassionati europei. Infatti la versione Global è disponibile all'acquisto – per l'Europa e per l'Italia – già da un po', tramite il sito ufficiale del brand.

Quindi, se siete amanti del modding e stavate pensando di mettere le mani su Red Magic 5G, questo potrebbe essere di certo un valido motivo. Infatti, grazie alla pubblicazione del codice sorgente del kernel ora i developer di terze parti potranno creare Custom ROM, Recovery (come nel caso della TWRP), Mod, tool e chi più ne ha più ne metta, contribuendo a rendere ancora più vivo l'ambiente intorno al top di gamma da gaming.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu