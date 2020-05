Red Magic 5G Transparent Edition è finalmente pronto al debutto

Sono passati un po' di mesi dal debutto in Cina di Red Magic 5G, giusto il tempo di vedere il dispositivo in Europa e di metterci le mani sopra per la nostra recensione. Nonostante il tempo, la compagnia cinese di certo non ha dimenticato Red Magic 5G Transparent Edition: inizialmente si pensava fosse uno scherzo, ma in realtà la stessa azienda ha confermato questa novità, ora finalmente pronta ad approdare sul mercato asiatico.

Red Magic 5G Transparent Editon sarà in vendita da 20 Maggio in Cina

In termini di specifiche, Red Magic 5G Deuterium Transparent Edition (questo il nome completo) non aggiunge nulla rispetto alla versione base. L'unica novità è da ricercarsi nel design, caratterizzato da una cover posteriore completamente trasparente. Questa permette di osservare i vari componenti del flagship, ma soprattutto la ventolina di raffreddamento in azione.

1 di 2

Le vendite di questa nuova variante partiranno il 20 Maggio (in Cina), nelle varianti da 12/16 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, al prezzo di 4599/5199 yuan, circa 584/660€ al cambio attuale. Lo smartphone è leggermente più costoso del modello base (di circa 200 yuan). Per quanto riguarda il Red Magic 5G in versione trasparente in Europa, al momento non è dato di sapere se questo modello arriverà anche da noi.

Per ora il flagship è disponibile all'acquisto nelle colorazioni Eclipse Black e Pulse, mentre quella Hot Rod Red arriverà prossimamente. Dita incrociate per il modello trasparente!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu