Red Magic 5G testato positivamente da JerryRigEverything

Da qualche settimana il mondo degli smartphone da gaming ha assistito all'ingresso di un nuovo esponente di punta. Si chiama Red Magic 5G e non è un dispositivo qualsiasi, integrando caratteristiche di primo livello. Al suo interno è celato un sistema di raffreddamento senza eguali, spintosi dove nessun altro produttore si è spinto finora con uno smartphone. Per questo JerryRigEverything ha ben deciso di portarlo sul proprio canale. Nell'attesa di poter assistere al teardown, che rivelerà elementi molto interessanti, scopriamo che il test di resistenza ha dato risultati positivi.

JerryRigEverything mette le mani su Red Magic 5G: come sarà andata?

Red Magic 5G è un prodotto imponente, seppur non sia il più grande del settore. Con un peso di 218 g, misura 168.6 x 78 x 9.8 mm e restituisce una forte sensazione di solidità se sollecitato di conseguenza. Lo schermo ha una resistenza all'usura nella media con tutti i top di gamma con protezione Gorilla Glass di ultima generazione. Lo stesso si può per dire per il frame laterale, assemblato in metallo così come i tasti soft touch dedicati al gaming.

Un altro dettaglio che potrebbe essere passato inosservato è la presenza di LED RGB sul dietro, subito sotto al logo Red Magic al centro back cover. Ci sarà tempo per scoprire com'è fatto il meccanismo interno di raffreddamento, ma Zach ce ne dà un assaggio. Una volta attivato il toggle fisico, la ventolina parte a funzionare e lo fa con una certa rumorosità, arrivando a toccare i 15.000 RPM. Tornando al frame, è particolare che, oltre ai succitati tasti e all'ingresso mini-jack, ci siano altri due elementi assenti su qualsiasi altro telefono. Uno è la griglia per il ricircolo dell'aria della ventolina, l'altro sono i pin magnetici per il collegamenti degli accessori compatibili.

