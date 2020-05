Recensione Xiaomi Wiha Zu Hause: l’avvitatore ergonomico e funzionale

Xiaomi col passare degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti del fai-da-te grazie ai tantissimi prodotti lanciati sulla piattaforma YouPin. Ci è “capitato” tra le mani proprio uno degli ultimi arrivi, l'avvitatore elettrico Xiaomi Wiha Zu Hause, curiosi di scoprirne il funzionamento? Ve lo presentiamo nella nostra recensione completa.

Recensione avvitatore elettrico Xiaomi Wiha Zu Hause

Contenuto della confezione

La confezione di vendita presenta il classico contrasto bianco/nero di tutti i prodotti provenienti da YouPin ed al suo interno contiene un involucro molto elegante che riporta il logo del brand Wiha. La confezione contiene:

Avvitatore elettrico;

Set di 8 punte differenti;

Cavo USB Type-C/ USB-A;

Prolunga per avvitatore;

Manuale d'uso in cinese.

Design e qualità costruttiva

Come ogni prodotto dell'ecosistema Xiaomi, anche questo Wiha Zu Hause salta all'occhio per eleganza: un aspetto premium dato dalla scelta intelligente di utilizzare un'unica tonalità per tutto il corpo del prodotto. Sia il manico in TPU che la terminazione in alluminio sono in nero ardesia. A concedere un ulteriore tocco di raffinatezza troviamo poi un design sinuoso quasi ad accompagnare la naturale impugnatura della mano.

Linee estetiche che non sono quindi fini a loro stesse ma che permettono – unite al rivestimento in TPU morbido – un ottimo grip. L'avvitatore elettrico infatti si tiene molto facilmente in mano grazie a dimensioni contenute – 168 x 36 x 36 mm – ed un peso di 185g che aiuta ad incrementarne la stabilità. Peso che, ovviamente, è dovuto in parte anche alla presenza di una batteria da 1500 mAh in grado di fornire assistenza per circa 1 ora e di ricaricarsi in un'ora e mezza.

Funzionamento ed esperienza d'uso

Prendere confidenza con l'avvitatore elettrico Xiaomi Wiha Zu Hause sarà semplicissimo. Il prodotto infatti presenta soltanto tre bottoni sul corpo che vi permetteranno di avvitare, svitare ed accendere la torcia. Proprio quest'ultima, molto utile in ogni caso, potrà essere attivata anche senza mettere in funzione l'avvitatore.

Ad aiutarvi nell'utilizzo dell'avvitatore ci sarà appunto la piccola prolunga in acciaio, ben congegnata e resistente. Utilizzandola non solo riuscirete a raggiungere zone più anguste, ma vi permetterà anche di applicare più forza (e ve ne servirà). Proprio la potenza è uno dei pochi limiti di questo fantastico avvitatore che riesce a raggiungere fino ad 1N in automatico. Ciò significa che inevitabilmente potrà essere utilizzato per viti che hanno già una guida, come mobili da assemblare, mensole e quant'altro. Al contrario, volendo creare il foro da zero, dovrete servirvi della spinta manuale. C'è comunque da sottolineare che l'impugnatura permette un uso manuale facilitato, comunque superiore ai classici avvitatori economici.

Xiaomi Wiha Zu Hause – Conclusioni finali

Xiaomi Wiha Zu Hause è un prodotto che mostra pregi e difetti e, in definitiva, un dispositivo che ci è senz'altro piaciuto catturando la nostra attenzione per facilità d'uso e design non fine a sé stesso. L'avvitatore elettrico che è venduto a circa 29€, non può di certo essere definito un must have dal momento che palesa limiti di forza, pur non avendo un prezzo contenuto. Tuttavia, nel caso in cui dobbiate farne un uso prevalentemente legato al montaggio di prodotti da grande distribuzione, lo Zu Hause potrà essere un ottimo alleato; insomma, un acquisto legato prevalentemente all'utilizzo che dovrà svolgere.