Realme XT: ecco le novità dell’ultimo update di aprile

Nonostante tutti i problemi che in questo periodo devono affrontare le aziende, alcune continuano a lavorare al miglioramento di certi aspetti. A livello software, infatti, non si sono quasi mai interrotti gli aggiornamenti, soprattutto per brand come, ad esempio, Realme. Da quello che abbiamo potuto leggere in queste ore, infatti, Realme XT è pronto a ricevere un nuovo update, che introduce alcune novità.

Realme XT riceve le patch di sicurezza di aprile

Secondo quanto mostrato dal changelog completo dell'ultimo aggiornamento di Realme XT, che porta il dispositivo alla versione RMX1921EX_11_C.04, questo device sta per ricevere le patch di sicurezza di Android di aprile. Oltre a questo, però, troviamo altre novità interessanti. Da parte dell'azienda, infatti, c'è stata la volontà di porre in essere qualche miglioramento a livello software, correggendo alcuni problemi che affliggevano il sistema. Da qui, dunque, nasce l'esigenza di migliorare la qualità audio del prodotto e di fixare una criticità relativa all'eliminazione automatica della sveglia.

Realme XT: ecco Android 10, con la Realme UI

Con questo aggiornamento, poi, arriva anche il supporto alla funzione DocVault ID. Si tratta di una feature, quindi, che permette di digitalizzare alcuni importanti documenti ufficiali come la patente di guida e la carta d'identità. Nelle prossime ore, dunque, questo update raggiungerà tutti gli utenti.

