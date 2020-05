Realme X50t 5G: nuovo modello “svelato” da Google

Pur essendo uno dei produttori più recenti sul mercato, Realme sta dimostrando una certa prolificità in quanto a numero di modelli di smartphone presentati. Da soltanto 5 modelli nell'anno di debutto, nel corso del 2019 si è passati a più di 10 e anche il 2020 non è da meno. Specialmente con la serie X50, finora composta da 4 modelli ma a cui se ne andrà presto ad aggiungere il quinto. Sto parlando di Realme X50t 5G, da poco comparso nel database dei dispositivi certificati da Google.

LEGGI ANCHE:

Realme Smart TV ufficiale: Android TV a partire da 150€

Nella lista dei dispositivi certificati da Google spunta Realme X50t 5G

Se si spulcia all'interno della console Google Play è possibile trovare questo inedito Realme X50t 5G, subito sotto al già ufficiale Realme X50m 5G. Per cosa sta la “T”? C'è chi ipotizza che possa simboleggiare la parola “Turbo”, alludendo a migliorie sotto il profilo prestazionale. Per il momento rimane tutto nell'aria, dato che non c'è alcun indizio in merito a specifiche o aspetto estetico. Ma siamo certi che non ci vorrà molto prima di vedere spuntare i primi rumors a riguardo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu