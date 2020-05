Dopo il debutto in patria, il nuovo flagship economico del brand arriva anche in Europa e in Italia. Volete sapere tutto su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di Realme X50 Pro 5G? Allora continuate a leggere!

Realme X50 Pro 5G ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design e specifiche, il top di gamma non si discosta da quanto visto con la sua controparte indiana. Realme X50 Pro 5G arriva con ampio pannello Super AMOLED da 6.44″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz ed un doppio foro nell'angolo in alto a sinistra, per far spazio alla Dual Camera Selfie da 32 MP (con un grandangolo da 8 MP).

Il retro dello smartphone ospita una Quad Camera verticale, con un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP (che funge anche da Macro da 3 cm), un teleobiettivo da 12 MP con zoom ibrido 20X ed un modulo dedicato alla profondità di campo. A muovere il tutto abbiamo l'immancabile Snapdragon 865, coadiuvato da memorie RAM LPDDR5 e UFS 3.0. Ciliegina sulla torta, Realme X50 Pro offre un sistema di raffreddamento multi-strato con Camera di Vapore (VC).

Impossibile non citare la capiente batteria da 4.200 mAh con tanto di ricarica SuperDart, soluzione proprietaria da 65W. Di seguito trovate tutti i dettagli della scheda tecnica.

Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con refresh rate a e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 163.8 x 75.8 x 8.9 mm per 202 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0;

di storage UFS 3.0; lettore d'impronte digitali sotto il display;

quad camera posteriore da 64+8+12+2 MP con con Samsung GW1, grandangolare, teleobiettivo e macro, apertura f/1.8-2.3-2.5-2.4, autofocus e flash LED;

con con Samsung GW1, grandangolare, teleobiettivo e macro, apertura f/1.8-2.3-2.5-2.4, autofocus e flash LED; dual selfie camera da 32+8 MP con apertura f/2.0-2.2 e grandangolare;

con apertura f/2.0-2.2 e grandangolare; supporto dual SIM, 5G Dual Mode SA/NSA, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, NFC, USB Type-C, Dual Speaker;

batteria da 4.200 mAh con ricarica Super Dart a 65W;

con ricarica a 65W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme X50 Pro 5G in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Realme X50 Pro 5G parte da 599.90€ per la variante da 8/128 GB. Per gli amanti della massima potenza sarà possibile puntare ai modelli da 8/256 GB e 12/256 GB, rispettivamente al prezzo di 669.90€ e 749.90€. Le vendite partiranno dal 18 Maggio su Amazon e lo store ufficiale del brand.

