Realme X50 Pro Player Edition ufficiale: Snap 865 e 65W a tutto gaming

Quella di oggi per Realme è stata una giornata molto importante, con l'annuncio di nuove uscite quali Realme Watch e Realme Smart TV. Questa mattina si è parlato anche di smartphone, a partire dal leak di Realme X3 SuperZoom. Sapevamo anche dell'arrivo di Realme X50 Pro Player Edition, altra nuova uscita che riprende quanto di buono fatto con l'X50 Pro standard (da noi recensito). L'esigenza di questa nuova variante nasce dalla volontà di creare un modello indirizzato a tutti coloro che esigono un'esperienza gaming di livello superiore.

Realme X50 Pro Player Edition ufficiale: tutto quello che devi sapere

Precisiamo che, se vi aspettate un vero e proprio smartphone da gaming, Realme X50 Pro Player Edition non fa al caso vostro. Non tanto per la configurazione hardware, comunque di alto livello, ma per la mancanza di caratteristiche che ritroviamo solitamente sui gaming phone. Niente tasti laterali, niente luci LED RGB e niente display a 144 Hz, ma c'è comunque un rinnovato sistema di raffreddamento che sfrutta un camera di vapore per tenere a bada le temperature. Inoltre, è stato inserito uno strato di grafite fra batteria e back cover per dissipare ulteriormente il calore, così come un motore di vibrazione potenziato .

Di aiuto è anche la suite software HyperBoost 3.0, con tutta una serie di ottimizzazioni ad hoc per migliorare le performance. Per esempio, è in grado di switchare automaticamente fra Wi-Fi, 5G e 4G per mantenere un segnale costante e senza disconnessioni o lag. Per il resto le specifiche rimangono sostanzialmente invariate, fra display AMOLED da 6,44″ Full HD+ a 90 Hz, Snapdragon 865 e 4.200 mAh con ricarica a 65W.

Attenzione, però, perché il comparto fotografico non è assolutamente lo stesso di X50 Pro. Non soltanto il primario è un 48 MP anziché un 64 MP, ma non c'è il teleobiettivo periscopiale e la dual selfie camera è meno dettagliata e senza grandangolo.

Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con refresh rate a e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 159 x 74,2 x 8.9 mm per 209 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

6/8/12 GB di RAM LPDDR5 (LPDDR4X per la 6 GB);

di RAM LPDDR5 (LPDDR4X per la 6 GB); 128 GB di storage UFS 3.1;

di storage UFS 3.1; lettore d'impronte digitali sotto il display;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP con grandangolare, macro e sensore per la profondità, apertura f/1.8-2.3-2.4-2.4, autofocus e flash LED;

con grandangolare, macro e sensore per la profondità, apertura f/1.8-2.3-2.4-2.4, autofocus e flash LED; dual selfie camera da 16+2 MP con apertura f/2.5-2.4;

con apertura f/2.5-2.4; supporto dual SIM, 5G Dual Mode SA/NSA, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/NaviC, NFC, USB Type-C, Dual Speaker;

batteria da 4.200 mAh con ricarica Super Dart a 65W;

con ricarica a 65W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Prezzo e data

Realme X50 Pro Player Edition è disponibile in due colorazioni Lightspeed Silver e Phantom Black. Il prezzo ammonta a 2.999 yuan (385€) per la 6/128 GB, salendo a 3.299 yuan (424€) per la 8/128 GB e 3.599 yuan (463€) per la 12/128 GB.

