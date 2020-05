Realme X50 Pro Player Edition: nuove immagini del gaming phone

Il duo Narzo 10 e 10A è fresco fresco di presentazione, ma qualcos'altro di nuovo potrebbe bollire in pentola per Realme. E no, non mi riferisco a Realme X3, bensì ad un qualcosa di inedito per quello a cui ci ha finora abituato il brand. A suscitare la curiosità ci ha pensato l'ultimo video teaser a tema videoludico pubblicato sui social cinesi. E dopo le prime indiscrezioni a riguardo, adesso sappiamo per certo che si chiamerà Realme X50 Pro Player Edition.

Aggiornamento 15/05: nuove immagini dal vivo per lo smartphone. Trovate tutto a fine articolo.

Il nuovo video teaser di Realme preannuncia novità per il gaming

#realme weibo account has started teasing a new phone. As per the short video, it might be a gaming cenrtic phone.

Could this be their new gaming new series? 🤔 pic.twitter.com/WleiQY1TKl — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 11, 2020

Nella clip “incriminata” vediamo elementi appartenenti al mondo dei videogiochi, fra cui riferimenti a PUBG e League of Legends, ma anche Nintendo, Super Mario, Game Boy e Famicom. Ma non finisce qui: il video si conclude con una data, il 13 maggio, giorno in cui avverrà la presentazione di questa novità. Realme ha già dimostrato di poter “flirtare” con il settore del gaming, come dimostra la partnership stretta con il celebre titolo mobile Arena of Valor.

Cosa aspettarsi? C'è chi parla di uno smartphone, ma ad oggi gli indizi a riguardo sono quasi inesistenti. Vista la vicinanza con la data annunciata, viene difficile da pensare che in rete non sia comparso nemmeno un rumor su quello che sarebbe il primo gaming phone Realme. A dire il vero, però, alcuni rumors parlano di un nuovo telefono con batteria da 6000 mAh, un amperaggio che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per giocare a lungo. Che si tratti proprio di questo?

Aggiornamento 13/05

Oggi 13 maggio doveva esserci una novità da parte di Realme e così è stato. Non si è tenuta alcuna presentazione ma l'azienda ha annunciato comunque l'arrivo di varie novità nel corso dei prossimi giorni. Una di queste sarà uno smartphone da gaming, svelato da due immagini ufficiali.

Questo dispositivo non ha ancora un nome ufficiale, ma le somiglianze con Realme X50 Pro ci sono, principalmente per come appare la quad camera. Sappiamo soltanto che il suo nome in codice è “Blade Runner“, mentre in precedenza si è vociferato che possa arrivare come Realme X3 Pro. Ma in rete c'è chi vocifera che possa giungere sotto il nome di Realme X50 Pro Gaming Edition oppure Player Edition.

Nome a parte, resta da capire cosa cambierà effettivamente rispetto all'X50 Pro che già conosciamo e che ha da poco debuttato in Italia. Le uniche specifiche che sappiamo sono la presenza di Snapdragon 865 e della ricarica SuperDart a 65W. L'appuntamento per scoprirlo ufficialmente è segnato per il 25 maggio.

Nuove foto dal vivo | Aggiornamento 14/05

Sulla scia delle immagini mostrate ieri, abbiamo nuove foto di quello che potrebbe chiamarsi Realme X50 Pro Gaming Edition. Ci viene sempre mostrato solamente il retro, con un focus particolare sul modulo fotografico. Una piccola novità estetica è rappresentata dalla banda laterale, contenente la canonica sigla “AI Quad Camera“.

Aggiornamento 15/05

Dopo i dubbi sul suo effettivo nome, ora sappiamo che si chiamerà Realme X50 Pro Player Edition. Lo ha annunciato Realme stessa, allegando al post social anche altre immagini dello smartphone.

