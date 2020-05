Realme X50 Pro Player Edition: svelate le specifiche, ma dov’è il gaming?

A quanto pare bisognerà attendere ancora per il lancio della serie X3. Prima ci sarà l'evento Realme atteso per il 25 maggio, con grandi novità quali Realme TV e Realme Watch. Ad essere presentato sarà anche Realme X50 Pro Player Edition, nuovo componente che si affiancherà a X50, X50 Pro ed X50m. Le immagini ufficiali ci hanno dato modo di saggiarne l'estetica, con stilemi in linea con i top 2020. A livello di specifiche l'azienda non si è ancora sbilanciata granché, ma in nostro aiuto ci pensano i leaker di settore.

LEGGI ANCHE:

Recensione Realme Buds Air: meglio delle Xiaomi Mi Air 2S?

Tutto su Realme X50 Pro Player Edition, con la scheda tecnica trapelata

Ci ha pensato Digital Chat Station, con un post sul social cinese Weibo che rivela praticamente l'intera scheda tecnica di Realme X50 Pro Player Edition. La prima cosa che notiamo sono dimensioni leggermente inferiori a quelle di X50 Pro standard, con una scocca grande 159 x 74,2 x 8,9 mm per 209 g.

Si tratta di dati leggermente anomali, data la diagonale invariata da 6,44″ Full HD+ ed un peso maggiore, a fronte di una sempre invariata 4200 mAh. Questa sarà nuovamente supportata dalla ricarica rapida SuperDart a 65W, così come il pannello sfoggerebbe un refresh rate a 90 Hz. Dulcis in fundo, l'impianto hardware sarebbe capitanato dallo Snapdragon 865 di casa Qualcomm.

Verrebbe da chiedersi in cosa cambierà Realme X50 Pro Player Edition rispetto ad X50 Pro. La differenza la individuiamo nel comparto fotografico, qua formato da sensori da 48+8+2+2 MP. Questo rappresenta un downgrade da X50 Pro, dato che manca il primario da 64 MP ed il teleobiettivo da 12 MP. Idem per la dual selfie camera, qua da 16+2 MP anziché da 32+2 MP. A questo punto immaginiamo che il suo essere “Player Edition” sarà più legato al software che ad implementazioni hardware.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu