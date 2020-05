Realme X50 Pro Player: finalmente viene fuori la sua anima da gaming | Teaser

La compagnia asiatica punta molto sulla sua nuova gamma top, disponibile anche per noi occidentali (e già in sconto!). E la nuova versione Realme X50 Pro Player Edition rappresenta una delle soluzioni gaming che più potrebbero interessare gli amanti del settore. Dopo aver rivelato le prime specifiche tecniche nei giorni scorsi, è stato rivelato oggi tramite teaser ufficiale che lo smartphone avrà integrato il sistema di raffreddamento a liquido VC, oltre ad altre due interessanti feature votate al gaming.

Realme X50 Pro Player: raffreddamento a liquido, HyperBoost e Tactile Engine

I teaser mostrati da Realme stessa, mostrano che il nuovo X50 Pro Player avrà delle feature che lo pongono in diretta concorrenza con gli altri smartphone del settore. Partendo dall'hardware, il teaser mostra un sistema di raffreddamento a liquido VC (Vapor Chamber), oltre ad un nuovo motore dedicato al feedback aptico Tactile Engine, che replicherà la vibrazione delle console.

Lato software invece, arriva l'HyperBoost, una modalità di gioco che migliora le performance agendo in due punti – il Frame Boost ed il Touch Boost – in modo da offrire performance migliorate sia in termini di fluidità che di risposta al tocco.

Ricordiamo che la data di presentazione dell'X50 Pro Player sarà il 25 maggio, dove saranno svelate le altre caratteristiche ed il prezzo, che si preannuncia molto competitivo, visti gli standard a cui ci ha abituati l'azienda.

