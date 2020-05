Realme X50 Pro, nuovo aggiornamento: patch di maggio e miglioramenti della fotocamera

Realme X50 Pro, ad oggi, è uno dei più interessanti smartphone arrivati nel nostro paese. Il top gamma Realme (che abbiamo recensito qualche giorno fa) e che ha visto il debutto della Pro Player Edition in Cina questa settimana, ha ricevuto il secondo aggiornamento dal suo lancio, che porta parecchie migliorie e nuove app proprietarie come Realme Link.

Realme X50 Pro: l'aggiornamento porta l'app Link e le patch di maggio

Il firmware d'aggiornamento con build RMX2076PU_11_A.21 dona al Realme X50 Pro diverse ottimizzazioni come quelle per la fotocamera, che migliora in qualità, nel punta e scatta e nelle anteprime dei video 4K, oltre alla stabilità dei video in generale. Inoltre, sono stati ottimizzati il sistema, l'interfaccia, la connessione dati, il Wi-Fi (e lo switch tra lo stesso ed i dati) e la stabilità della rete.

In più, sono stati aggiornati i wallpaper stock ed è stata aggiunta la regolazione dell'intensità della vibrazione. Infine, sono state aggiunte le app Realme Link (per gestire i dispositivi indossabili) e DocVault (in India), oltre alle patch di sicurezza Android di maggio.

L'aggiornamento è attualmente in roll out e come sempre arriverà su tutti i dispositivi entro le prossime settimane.

