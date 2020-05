Realme X50 Pro 5G, 6 Pro e 5i arrivano in Italia: data e prezzo

Dopo i primi dettagli in merito al lancio europeo di Realme 6 Pro ecco che arrivano importanti novità anche per gli appassionati della penisola. Il medio di gamma ed il flagship Realme X50 Pro 5G debutteranno in Italia tramite un evento ufficiale in diretta streaming: ecco tutti i dettagli sulla presentazione ed i nuovi modelli in arrivo!

Aggiornamento 05/05: fonti interne rivelano che ci sarà anche Realme 5i. Trovate tutto a fine articolo.

Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro pronti al debutto in Italia: svelata la data di presentazione

L'ultimo top di gamma del brand arriva con il SoC Snapdragon 865, con tanto di supporto alla connettività Dual Mode 5G. Frontalmente Realme X50 Pro adotta un doppio foro con due selfie camera (da 32 MP, con una lente grandangolare); il pannello è un'unità Super AMOLED con refresh rate a 90 Hz mentre il retro ospita una Quad Camera AI con un sensore principale da 64 MP.

La batteria è un'unità da 4200 mAh con ricarica rapida SuperDart da 65W. Oltre alla tecnologia Smart 5G – in grado di intercettare in modo intelligente il segnale circostante e passare da 4G a 5G – non manca il Wi-Fi 6, con distanza di trasmissione e velocità più elevate.

C'è anche Realme 6 Pro

Per quanto riguarda Realme 6 Pro, il dispositivo adotta un pannello LCD Full HD+ da 6.6″ con refresh rate a 90 Hz ed è mosso da un processore Snapdragon 720G, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il retro ospita una quadrupla fotocamera composta da un sensore da 64 MP abbinato a un teleobiettivo da 12 MP con zoom ibrido 20x, un obiettivo grandangolare da 8 MP e un modulo macro da 2 MP. Frontalmente lo smartphone dispone di 2 fotocamere con una ottica Sony IMX471 da 16 MP abbinato a un obiettivo grandangolare da 8 MP.

La batteria è un'unità da 4300 mAh è supportata da un sistema di ricarica rapida VOOC da 30W mentre il sistema operativo a bordo è basato su Android 10. Entrambi gli smartphone debutteranno ufficialmente Martedì 12 Maggio alle ore 10:00, tramite i canali Facebook e Youtube di Realme Italia. Nel frattempo, Realme 6 Pro è già disponibile su Amazon Italia.

Aggiornamento 05/05

Le ultime indiscrezioni aggiungono anche Realme 5i alla lista dei nuovi modelli che saranno portati in Europa. Lanciato in Asia ad inizio anno, è caratterizzato da display da 6.51″ HD+, processore Snapdragon 665, memorie da 4/64 GB, batteria da 5000 mAh ed una quad camera da 12+8+2+2 MP. In questo caso il prezzo si dovrebbe attestare sui 160€, anche se è possibile che non lo vedremo in Italia.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu