Realme X50 Pro 5G si aggiorna: video in 4K a 60 fps, patch di Aprile ed altre novità

Il nuovo flagship Realme X50 Pro 5G è pronto a ritagliarsi un suo spazio anche in Italia: il debutto è atteso – insieme al modello 6 Pro – per il 12 Maggio e siamo certi che molti di voi avranno segnato la data sul calendario. Nel frattempo il dispositivo continua per la sua strada ed è in arrivo un corposo aggiornamento con tante novità.

Realme X50 Pro 5G: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento dedicato a Realme X50 Pro 5G porta il software alla versione RMX2076PU_11_A.19 ed introduce una serie di novità significative. Come da titolo, il flagship sarà in grado di effettuare riprese in risoluzione 4K a 60 fps mentre lato sicurezza avremo una garanzia in più grazie alle patch di Aprile. Il changelog riporta anche un'ottimizzazione generale della qualità degli scatti, insieme alla nuova impostazione dedicata al display, per settare i colori vividi. Di seguito trovate tutte le novità presenti nell'aggiornamento.

Clicca qui per il changelog completo Security ● Android security patch: April, 2020 Desktop ● Changed the charging icon Settings ● Added Vivid Mode to Screen Color Mode Camera ● Added function of recording 60FPS 4K videos ● Optimized the quality of photos Optimization ● Optimized the screen redness at the low brightness in some scenes ● Optimized network stability Known issue fixed ● Fixed screen rounded corner problem

L'update è in rilascio tramite OTA. L'azienda asiatica ha già confermato di aver dato il via il roll out, ma in maniera incrementale: prima sarà coinvolto un numero limitato di Realme X50 Pro 5G e poi si passerà ad un ventaglio più ampio nel corso dei prossimi giorni.

