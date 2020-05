Il protagonista principale dell'evento tenutosi via streaming da parte di Realme è probabilmente Realme X3 SuperZoom. Per quanto le novità siano state molteplici, come Realme Watch e Smart TV, questo è il primo modello della rinnovata serie X3, ereditando il successo riscosso da quella X2. E in quanto tale, si presenta sul mercato con caratteristiche da top di gamma, per quanto sia considerabile un vero e proprio flagship.

Realme X3 SuperZoom deve il suo nome al comparto fotografico, vero elemento cardine dello smartphone. Il produttore han contrassegnato di giallo il sensore da cui deriva il suo nome, con una configurazione da 64+8+8+2 MP. Il principale è il Samsung GW1, grazie al quale usufruire della tecnica di Pixel Binning per ottenere immagini in notturna degne di nota. Ma è il teleobiettivo a periscopio a catturare l'attenzione: uno zoom ottico 5x che, con l'ausilio del software, è in grado di restituire uno zoom digitale 60x.

Sul davanti, Realme X3 SuperZoom incarna quasi a pieno gli stilemi del top di gamma 2020. Il pannello non è un OLED, ma è uno schermo LCD da 6,6″ Full HD+ a 120 Hz con doppio foro per far sì che ci sia spazio per la doppia selfie camera da 32+8 MP, completa di grandangolo. Ne consegue che il lettore d'impronte è posizionato sul lato destro, anziché sotto al vetro frontale.

Parlando di specifiche più tecniche, dentro a Realme X3 SuperZoom batte un cuore di Snapdragon 855+, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 3.0. Ad alimentare il tutto c'è una 4.200 mAh in grado di caricarsi molto rapidamente a 30W.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI e refresh rate a 120 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI e refresh rate a ; peso di 195 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855+ ;

; GPU Qualcomm Adreno 640;

12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; lettore d'impronte laterale;

quad camera da 64+8+8+2 MP f/1.8-2.3, Samsung GW1, zoom ottico 5x (fino a 60x) con OIS, grandangolo a 115°, macro 4 cm, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8-2.3, Samsung GW1, zoom ottico 5x (fino a 60x) con OIS, grandangolo a 115°, macro 4 cm, autofocus PDAF e flash LED; dual selfie camera da 32+8 MP con grandangolo;

con grandangolo; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida a 30W ;

con ricarica rapida a ; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Prezzo e data

Realme X3 SuperZoom viene venduto in Europa al prezzo di 499.99€ per l'unica versione da 12/256 GB, nelle colorazioni Glacier Blue e Arctic White I preordini partono oggi, con spedizioni a partire dal 2 giugno, su Amazon e lo store ufficiale Realme.

Recensione

