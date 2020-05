Realme X3 SuperZoom: nuovi samples fotografici in notturna

A poche ore dalle indiscrezioni riguardo il comparto fotografico di Realme X3 SuperZoom, ecco che arriva una conferma ufficiale sul dispositivo direttamente dal CEO Madhav Sheth, il quale ha alzato il sipario sulle capacità fotografiche del device con un sample davvero niente male.

Aggiornamento 21/05: in vista della presentazione, sono stati pubblicati altri sample. Li trovate a fine articolo.

Realme X3 SuperZoom confermato dal CEO con zoom a 60X

Announcing realme's next leap in camera technology with 60x Zoom & Starry Mode on #realmeX3. I urge you to take the #realmeSuperZoom challenge and try clicking a better pic than this with your smartphone.

Il CEO di Realme ha quindi confermato che il nuovo dispositivo è in dirittura d'arrivo, svelando sia la presenza dello zoom 60X che quella della nuova Starry Mode, una modalità di scatto dedicata al cielo stellato. L'immagine è una panoramica della Via Lattea (con una risoluzione di 13 MP) e probabilmente è stata realizzata tramite un teleobiettivo con sistema a periscopio. Insomma, Realme X3 SuperZoom è reale e quasi sicuramente non manca molto per avere qualche conferma in più da parte del brand.

In base a quanto trapelato finora, sembra che il dispositivo sia mosso dal SoC Snapdragon 855+ con RAM fino a 12 GB e Android 10 come sistema operativo (ovviamente tramite Realme UI). Si vocifera di una batteria da 4200 mAh con ricarica rapida da 30W mentre per il resto delle specifiche dovremo attendere ulteriori novità.

Nuovi samples fotografici | Aggiornamento 21/05

Fra pochi giorni Realme X3 SuperZoom diventerà realtà e, con esso, la sua fotocamera pensata per brillare con poca luce. Lo dimostrano i nuovi samples fotografici pubblicati dall'account Twitter di Realme. Che ve ne pare?

Our #realmeX3SuperZoom is capable of capturing stunning images like these Don't miss our next Launch: 26/05 at 10:30 CEST pic.twitter.com/0sCZvCDSmJ — realme Europe (@realmeeurope) May 20, 2020

