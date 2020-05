Essendo ormai prossimi alla presentazione del nuovo Realme X3 SuperZoom, vengono fuori in queste ore tre nuovi sample che mostrano le qualità del modulo con Zoom fino a 60x (come questo che mostra gli scatti in notturna).

Realme X3 SuperZoom: lo Zoom 60x si mostra nei primi sample

Andando a dare uno sguardo più attento ai tre scatti postati come sample per Realme Z3 SuperZoom, vediamo come in tutte e tre le modalità di scatto esso si comporti piuttosto bene, come sottolineato sia nello zoom ottico 5x (che risulta la modalità di scatto più interessante) e sia nello zoom massimo a 60x, dove si vede un po' di rumore ma siamo nel limite del naturale. Buona anche la qualità di scatto nella camera base non zommata. Non conosciamo al momento come potrebbe rendere invece nella selfie camera, non ancora rivelata.

Non ci resta quindi altro che attendere l'uscita ufficiale per conoscere tutti i dettagli definitivi di questo nuovo prodotto di punta di Realme.

E a voi convincono questi nuovi scatti dell'X3 SuperZoom? Fatecelo sapere nei commenti.

