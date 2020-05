Realme X3 SuperZoom con Snap 855+: foto e specifiche in anteprima

È ormai di dominio pubblico che il 25 maggio ci sarà un evento Realme ricco di novità a livello hardware. Se ne contano almeno 8, fra cui ricadono anche Realme Smart TV, Realme Watch e nuove cuffie true wireless. Ma le novità riguarderanno anche gli smartphone, a partire dall'introduzione del rinnovato Realme X50 Pro Player Edition. Al suo fianco ci sarà anche Realme X3 e Realme X3 SuperZoom, anche se non è ancora del tutto chiaro se saranno o meno lo stesso modello. Dubbi a parte, qualcuno lo ha già sotto mano, come dimostrano le informazioni trapelate in rete.

Ecco le prime immagini di Realme X3/X3 SuperZoom, con tanto di specifiche tecniche

Partiamo col dire che le immagini pubblicate da un blog asiatico sono state palesemente pubblicate in anteprima, anche perché l'articolo è stato prontamente rimosso. Ma è rimasto online quel tanto che è bastato per far “rubare” le foto leaked e ripostarle in giro per i social. Così vediamo come saranno fatto Realme X3 e Realme X3 SuperZoom, forse equivalenti sotto il profilo dell'impatto estetico.

Stando alle informazioni allegate alle foto, Realme X3 SuperZoom avrà un impostazione da semi-top di gamma, basandosi sullo Snapdragon 855+ assieme a 12/256 GB LPDDR4X e UFS 3.0. Pare proprio che il vero flagship di riferimento rimanga Realme X50 Pro, vista anche la vicinanza di debutto. Proseguendo, troveremo uno schermo LCD da 6.6″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e Gorilla Glass 5, con un sensore ID posto di conseguenza al lato.

La batteria sarà una 4.200 mAh con ricarica Dart Flash 30W, mentre la quad camera conterrà sensori da 64+8+8+2 MP f/1.8-2.3-3.4-2.4. Il primario è un Samsung GW1, il secondario un grandangolare da 119°, mentre il teleobiettivo ottico 5x con OIS offre uno zoom massimo 60x. A completare il quadretto c'è il solito macro per gli scatti molto ravvicinati, mentre la dual selfie camera include un primario da 32 MP Sony IMX616. Si fa menzione anche del supporto audio Dolby Atmos, così come delle colorazioni Arctic White e Glacier Blue. Niente da fare, invece, per ingresso mini-jack e microSD.

