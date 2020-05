Realme X3 SuperZoom arriverà in Europa il 26 Maggio: come seguire l’evento in streaming

L'Europa è diventato di certo uno dei mercati più importanti per il brand asiatico e per questo motivo l'azienda ha fissato un appuntamento imperdibile, con uno dei sui dispositivi premium più attesi. Realme X3 SuperZoom sarà presentato ufficialmente la prossima settimana e già dai primi dettagli si presenta come un dispositivo top coi fiocchi!

Realme X3 SuperZoom pronto al debutto in Europa: ecco come seguire lo streaming dell'evento di lancio

L'evento di lancio dedicato al nuovo Realme X3 SuperZoom si terrà martedì 26 Maggio alle ore 10:30 in diretta streaming. Se siete curiosi di seguire la presentazione non dovrete far altro che dare uno sguardo al canale YouTube ufficiale del brand, disponibile qui.

Per quanto riguarda il nuovo arrivato del brand, si tratta di un dispositivo equipaggiato con il SoC Snapdragon 855+ e dotato di un pannello con refresh rate a 120 Hz. Ma la vera chicca è rappresentata dal suo Super Zoom 60X a periscopio, con tanto dell'inedita funzionalità “stelle” (o Starry Mode): questa permetterà agli utenti di effettuare scatti stellari di tutto rispetto. Non mancherà poi una ricarica rapida da 30W. Volete saperne di più su Realme X3 SuperZoom? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni su specifiche e design raccolte finora!

Il precedente X2 Pro – qui trovate la nostra recensione – è stato lanciato ad Ottobre 2019 ed è riuscito a fare breccia nel cuore degli utenti europei, diventando il prodotto del brand più venduto sul territorio (complici le sue specifiche top ed il prezzo accessibile).

