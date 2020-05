Realme X3 Super Zoom: trapelano alcuni dettagli sulla fotocamera

Da qualche settimana, ormai, si comincia a parlare già del successore di Realme X2 Pro. Sembra, infatti, che l'azienda sia intenzionata a rilasciare sul mercato alcuni nuovi modelli, in particolar modo Realme X3 Super Zoom, un device con ottime caratteristiche tecniche. Non solo per quanto riguarda l'hardware, nello specifico il chipset, ma anche dal punto di vista della qualità fotografica.

Here's some exclusive leak for you guys:

realme X3 SuperZoom will support upto 60x Zoom & it will come with a "Starry Mode" feature that will help you to capture Milky Way shots (Yes, you've read it right, Milky Way!)

I'm already excited about this device. What about you?

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 7, 2020