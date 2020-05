A poche ore dalle indiscrezioni riguardo il comparto fotografico di Realme X3 Super Zoom, ecco che arriva una conferma ufficiale sul dispositivo direttamente dal CEO Madhav Sheth, il quale ha alzato il sipario sulle capacità fotografiche del device con un sample davvero niente male.

Announcing realme's next leap in camera technology with 60x Zoom & Starry Mode on #realmeX3. I urge you to take the #realmeSuperZoom challenge and try clicking a better pic than this with your smartphone.

RT and reply using #realmeX3. pic.twitter.com/9SidiG6QKg

— Madhav @home (@MadhavSheth1) May 8, 2020