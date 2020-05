Realme X3 Pro 5G sarà un gaming phone con Snapdragon 865 e ricarica 65W

Che Realme stia lavorando ad un nuovo top di gamma non è assolutamente una sorpresa. Vi ricordate lo smartphone siglato RMX2072 che era comparso su Antutu, facendo pensare ad un possibile flagship della serie Narzo? Adesso vediamo confermata la sua esistenza, ma allo stesso tempo smentita l'ipotesi che si tratti di un altro modello da affiancare a Narzo 10 e 10A. Al contrario, questo modello risponderebbe al nome di Realme X3 Pro 5G, forse non lo stesso identico modello che conosciamo come Super Zoom 60x.

Realme X3 Pro 5G certificato dall'ente 3C: il nuovo top di gamma avrà ottime doti tecniche

Ad aggiungere un elemento all'identikit del presunto Realme X3 Pro 5G ci pensa Sudhanshu. Basato sullo Snapdragon 865, questo dispositivo è stato certificato in Cina dall'ente 3C. Come forse avrete già imparato, questo tipo di certificazione permette di scoprire due aspetti primari: connettività e ricarica. Inutile dire che c'è il modem Qualcomm predisposto alle reti di nuova generazione, così come una ricarica molto rapida. L'alimentatore certificato è da 65W, la stessa SuperDart Flash Charge introdotta con Realme X50 Pro 5G.

Cosa cambia, quindi, da X50 Pro 5G, lanciato soltanto 3 mesi fa? Come anticipa Sudhanshu, Realme X3 Pro 5G sarà considerabile un gaming phone, riprendendo i rumors degli scorsi giorni. Giusto ieri vi avevamo mostrato il video teaser a tema videoludico, pertanto è un'ipotesi altamente affidabile. Ne riparleremo ufficialmente il 13 maggio, data in cui questa novità verrà annunciata da Realme.

