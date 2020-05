Realme X2 e X si aggiornano con una nuova animazione per la ricarica

Realme continua il roll out degli aggiornamenti per i suoi dispositivi di ogni fascia. Da poche ore è infatti disponibile un nuovo aggiornamento per i medi gamma Realme X2, uscito nei mesi scorsi e X (il predecessore uscito un anno fa). L'update in questione porta le patch di sicurezza di maggio, ottimizzazioni, alcuni bug fix e nuove feature, come un'animazione rinnovata durante la ricarica.

Realme X2 e X: l'aggiornamento risolve alcuni bug e porta nuove feature

Gli update con build RMX1993EX_11.C.04 (Realme X2) e RMX1901_11.C.09 (Realme X) portano con loro non solo le patch di sicurezza Android di maggio, ma anche numerose novità, come l'animazione durante la carica ispirata al Sistema Solare (la vedete nella foto in alto). Di seguito trovate il changelog completo dedicato al modello X2:

patch di sicurezza Android di maggio 2020;

nuova animazione di ricarica carica;

risolto il problema del rilevamento oggetti estranei durante la carica;

ottimizzata la modalità screen recording;

revisionata l'altezza della status bar;

migliorata la stabilità del sistema.

L'aggiornamento in questione è disponibile da alcune ore in Europa, quindi dovrebbe fare capolino anche da noi nel corso dei prossimi giorni. Voi avete già ricevuto qualcosa? Fatecelo sapere nei commenti.

Oltre al modello X2, anche Realme X ha ricevuto un nuovo aggiornamento con le patch di maggio (in Cina), stavolta con un changelog leggermente diverso:

patch di sicurezza Android di maggio 2020;

aggiunte icone sullo schermo bloccato per simulare il pattern dei pianeti durante la ricarica;

ottimizzati il reminder del limite velocità connessione dell'operatore, modalità screen recording e l'esperienza di gioco in alcune scene;

risolti problemi sulla ricerca generale del telefono, sul settaggio dell'interfaccia del display, sul caricamento delle informazioni post aggiornamento, sul problema del reset dopo aver impostato il tema e sull'animazione pop-up durante la rimozione della SIM in modalità scura.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu