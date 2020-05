Realme X2 Pro di nuovo su DxOMark: pregi e difetti della selfie camera

Nonostante sia passato un bel po' dal debutto ufficiale di Realme X2 Pro (qui trovate la nostra recensione), il dispositivo ha fatto capolino su DxOMark di recente sia per quanto riguarda il giudizio del comparto fotografico che di quello audio. Siete curiosi di sapere cosa ne pensa il portale a proposito della selfie camera? Allora siete stati accontentati!

Realme X2 Pro torna su DxOMark per il giudizio sulla selfie camera

Infatti, nelle scorse ore, DxOMark è tornata nuovamente sull'ex flagship del brand asiatico, stavolta per mettere sotto torchio la sua selfie camera. Realme X2 Pro ha totalizzato un punteggio di 74, con il medesimo risultato (74, appunto) sia per la parte foto che quella video. Il modulo da 16 MP dello smartphone – incastonato in un notch a goccia – mostra risultati leggermente sotto tono, assimilabili a quelli di modelli passati (come nel caso di Huawei Mate 20 Pro o Samsung Galaxy S8).

Insomma, siamo lontani anni luce dai dispositivi top più recenti, ma in fondo ricordiamo che l'ex flagship è riuscito a fare breccia proprio per il suo rapporto qualità/prezzo (Snapdragon 855+ e Quad Camera da 64 MP). Secondo DxOMark, Realme X2 Pro presenta vari pregi – a livello di dettaglio, flash e bokeh; tuttavia non mancano difetti, come la gamma dinamica limitata, i colori a volte poco saturi e alcune imprecisioni in termini di esposizione.

Per dare un'occhiata al giudizio completo di DxOMark, con tanto di sample foto, vi rimandiamo alla pagina dedicata (la trovate qui).

