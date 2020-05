Realme X2 Pro: cercasi beta tester per Realme UI 2.0 con Android 11

Mentre vari modelli lottano ancora per ricevere l'aggiornamento all'ultimo major update dell'OS del robottino verde, Realme pensa già al futuro. Infatti l'azienda ha dato il via alla fase di reclutamento dedicata ai beta tester di Realme UI 2.0 su Realme X2 Pro: la nuova interfaccia proprietaria arriverà su base Android 11.

Realme X2 Pro si avvia verso la fase beta di Realme UI 2.0 con Android 11

All'inizio di quest'anno l'azienda asiatica ha deciso di prendere le distanze dalla ColorOS di OPPO, lanciato la propria UI. L'aggiornamento ha fatto capolino sui vari smartphone del brand in maniera progressiva, portando con sé anche Android 10. Tuttavia nei giorni scorsi si è cominciato a parlare di Realme UI 2.0, versione rinnovata in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Le cose cominciano a farsi interessanti anche per i possessori di Realme X2 Pro, dispositivo top del brand (recensito qui) che fin da subito è stato in grado di ritagliarsi un posto nel cuore di molti appassionati.

A partire da oggi, l'azienda ha dato il via alle selezioni per 100 beta tester dedicati al programma Closed Beta e Early Access Beta dedicato ad Android 11, sotto forma di Realme UI 2.0 per Realme X2 Pro.

Il programma dovrebbe durare un bel po' e si pone lo scopo di invitare gli utenti a provare in anteprima le novità in arrivo. Come anticipato poco fa, si cercano 100 partecipanti e la domanda – disponibile qui – potrà essere inviata fino al 18 Maggio. I membri selezionati verranno annunciati il 22 Maggio.

