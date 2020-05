Realme X2 Pro, ecco l’aggiornamento con le patch di maggio

Il mese di maggio è stato molto attivo per Realme in quanto ad aggiornamenti: dopo aver aggiornato la versione liscia di X2, arriva il turno di Realme X2 Pro, che riceve un aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio ed altre migliorie.

Realme X2 Pro: patch di sicurezza e importanti bug fix nel nuovo aggiornamento

La build RMX1931EX_11.C.27 dona al top gamma di fine 2019 alcune ottimizzazioni e bug fix che migliorano l'esperienza utente, come la risoluzione alla mancata risposta del touchscreen in alcune parti di gioco per PUBG, oppure viene risolto il fastidioso riavvio dopo che lo schermo andava in blocco su WeChat. Oltre a questi fix è stata ottimizzato lo screen recording, feature da non sottovalutare. Infine, le patch di sicurezza Android sono state aggiornate alla release di maggio 2020. In India introdotta inoltre l'utile feature DocVault, purtroppo non disponibile in Occidente.

Dopo l'India, l'aggiornamento è in fase di roll-out anche in Europa, a partire dalla Spagna. Ecco il link al download:

Realme X2 Pro – RMX1931EX_11.C.27

