Trattando di un settore ampiamente in crescita, Realme ha ben pensato di lanciarsi anch'essa nel mondo degli wearables. E quale miglior modo, dopo la Realme Band, di proporre al grande pubblico uno smartwatch? Si chiama Realme Watch e punta a concorrere con i modelli di punta attualmente presenti nel mondo Android, per quanto con un occhio al prezzo.

Realme Watch al gran debutto

In termini di apparenza, il nuovo Realme Watch riprende le linee squadrate adottate da competitors come OPPO Watch e Xiaomi Mi Watch, nonché Apple Watch. Non siamo di fronte ad un vero clone, però, dato che qua e là ci sono differenze più o meno evidenti all'occhio. Cromaticamente parlando, lo smartwatch ha cinturini disponibili in 4 colorazioni: Nero, Rosso, Blue e Verde. Lo schermo di Realme Watch è un'unità TFT LCD da 1.4″ di diagonale con risoluzione a 323 PPI (320 x 320 pixel), protetto da un vetro 2.5D Gorilla Glass 3 e con un livello di luminosità a 10 livelli fino a 380 nits. Inoltre, è presente la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

L'intento di Realme è che il suo possessore abbia tutti i dati a lui utili sott'occhio. Da qui nascono le watch faces complete di orario, data, meteo, contapassi, calorie consumate e BPM cardiaci. A tal proposito, nelle settimane a venire saranno aggiunte più di 100 watch faces tramite aggiornamento via OTA alle 12 già presenti al day 1. Grazie alla presenza di un cardiofrequenzimetro 24h è possibile sapere il dato cardiaco, con misurazioni che avvengono ogni 5 minuti di default. Realme si è assicurata di integrare un sensore Goodix di qualità, in modo da evitare false misurazioni, e nel caso in cui siano rivelate anomalie viene informato l'utilizzatore.

Realme Watch pensa anche alla vostra salute

Tale funzione è compresa all'interno della suite Health Assistant 24/7. L'assistente virtuale monitorerà per noi dati come frequenza cardiaca e livello di ossigeno nel sangue SpO2, oltre a comprendere 14 modalità sportive. Queste comprendono attività come camminata, corsa, calcio, basket, ping pong, ciclismo, spinning, yoga, cricket, badminton, capacità aerobica, ellittica, esercizi di routine e fitness.

Non mancano reminder come quelli relativi a sedentarietà e assunzione di liquidi, nonché un'app di meditazione per il rilassamento quotidiano e per l'analisi del sonno. Ovviamente l'abbinamento con il proprio smartphone permette la ricezione di chiamate e notifiche su Realme Watch tramite l'app Realme Link. L'azienda ha ottimizzato le notifiche con le app principali, quali Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Gmail, Twitter, TikTok e YouTube. È presente anche l'opzione di Smart Unlock di Android, potendo così bypassare lo sblocco quando nelle prossimità, così come il controllo della musica in riproduzione.

Prezzo e data

Realme Watch verrà venduto in India ad un prezzo di 3.999 rupie indiane, circa 48€ al cambio. Le vendite partiranno dallo store ufficiale e tramite FlipKart, con l'unica eccezione per la variante Black disponibile dal 5 giugno.

