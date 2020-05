Realme Watch ormai ha solo bisogno di essere presentato in via ufficiale. Dopo la valanga di indiscrezioni di qualche giorno fa, il primo smartwatch del brand non ha quasi più segreti, con tutte le caratteristiche ormai rivelate e nuovi dettagli sulle funzionalità che troveremo a bordo. Andiamo a dare uno sguardo alle specifiche e alle funzionalità confermate dalla stessa azienda tramite varie immagini.

Realme Watch: tutto quello che c'è da sapere

Guardando alle immagini comparse nelle ultime ore sul sito ufficiale, ci ritroviamo davanti ad un dispositivo abbastanza completo. Infatti, non mancano monitoraggi della salute di chi lo indossa, i settaggi per allenamenti e notifiche e tante piccole caratteristiche che rendono Realme Watch un indossabile di tutto rispetto. Ovviamente il prezzo di vendita giocherà un ruolo importante, ma siamo fiduciosi visto che in molteplici occasioni la compagnia asiatica si è rivelata alquanto capace.

Design e Caratteristiche

Il design del Realme Watch si presenta alquanto al passo con i trend attuali, con una cassa quadrata con un display a colori da 1.4″ (3.5 cm) ed un cinturino in silicone, che sarà possibile sostituire con altri di diversi colori. Ecco invece tutte le specifiche:

Monitoraggio del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue ( SpO2 );

); controlli musica e modalità di scatto ;

e modalità di ; notifiche a display dei social e app di messaggistica come Facebook, WhatsApp , Instagram, ecc. Ed anche di sveglia , reminder di azioni quotidiane, meteo ed indicatore di sedentarietà ;

, Instagram, ecc. Ed anche di , reminder di azioni quotidiane, ed indicatore di ; tracker allenamento smart con 14 tipi di attività motorie diverse , tra cui anche gli sport di squadra ;

, tra cui anche gli ; gestione settaggi dall'app Realme Link ;

; batteria da 160 mAh che promette 7 giorni di autonomia.

Ovviamente non mancheranno l'impermeabilità (è presente la certificazione IP68) ed il Bluetooth 5.0. A livello di software non troveremo Wear OS, ma un sistema operativo proprietario dedicato proprio ai dispositivi indossabili. Niente paura perché ci sarà spazio anche per la personalizzazione grazie a numerose watchface.

Realme Watch – Prezzo e Disponibilità

Il nuovo smartwatch di Realme verrà presentato quindi il 25 maggio, dove saranno annunciati anche altri prodotti. Per quanto riguarda il prezzo di Realme Watch, ad oggi non ci sono indiscrezioni al riguardo, così come mancano ancora i dettagli in merito alla commercializzazione.

