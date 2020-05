Realme TV e Realme Watch: annunciata la data ufficiale

CVD. Era palese che sia Realme TV che Realme Watch fossero ormai prossimi al debutto e così è. Lo dichiara ufficialmente l'azienda, con un teaser che non lascia spazio ad ulteriori dubbi. La presentazione si terrà il 25 maggio, un giorno importante per il futuro dell'azienda. Si tratterà di un evento di portata considerevole per il 2020 di Realme, vedendo il debutto di numerosi prodotti, per di più di varia categoria.

L'accoppiata Realme TV e Realme Watch è prossima al debutto

Della Realme TV si parla già da molti mesi, anche perché il debutto era inizialmente previsto per il MWC 2020. Poi è successo quel che è successo ed il lancio è stato giocoforza rinviato ad adesso. Nelle scorse ore si sono iniziate a vedere le prime immagini delle smart TV in magazzino, facendoci capire che il lancio del prodotto fosse dietro l'angolo. Adesso lo sappiamo per certo, così come sappiamo che ci sarà almeno una versione con diagonale da 43″. Quasi sicuramente si tratterà di un prodotto confinato a Cina e/o India, dati i limiti geografici che comporta lanciare una smart TV in altri continenti. Le stesse Huawei, Honor e OnePlus hanno fatto lo stesso e Xiaomi le ha portate in Europa dopo anni e anni soltanto in Asia.

Anche nel caso di Realme Watch siamo di fronte al primo prodotto ad essere prodotto dall'azienda in questa data categoria. La sua comparsa sul sito ufficiale ha anticipato a tutti gli effetti l'annuncio odierno, per non parlare delle immagini ufficiosi scovate da XDA.

