Realme TV sempre più vicina: nuove immagini in anteprima

Da qualche tempo, ormai, si continua a parlare di Realme TV. Questo prodotto, infatti, avrebbe dovuto essere presentato durante il MWC 2020 ma, a causa dell'emergenza Coronavirus (Covid-19) non è stato possibile mostrarlo al pubblico. Continuano, dunque, i lavori per cercare di portarlo sul mercato il prima possibile. Nel frattempo, dunque, ecco comparire la certificazione Bluetooth per il telecomando, un altro tassello verso l'annuncio di tale prodotto.

Aggiornamento 14/05: dopo essere comparsa sul sito ufficiale, adesso abbiamo anche nuove immagini dal vivo. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme TV avrà un telecomando con Bluetooth 5.0

Secondo le informazioni riportate nei documenti del Bluetooth SIG, il telecomando della Realme TV dovrebbe supportare il Bluetooth 5.0. Questo presenta come nome in codice la sigla RTRC1 ma, purtroppo, non è stato rivelato alcun aspetto tecnico. Non sappiamo, dunque, quali saranno le caratteristiche di tale dispositivo, così come le funzionalità implementate al suo interno. All'interno della certificazione viene specificato solo che si tratta di un controller per una Smart TV.

LEGGI ANCHE:

Recensione Realme 6: si può desiderare di meglio a 230 euro?

Al momento, dunque, sappiamo solo che tale prodotto arriverà nel secondo trimestre dell'anno, almeno stando a quanto affermato da Madhav Sheth. Dopo la certificazione della Smart TV presso il Bureau of Indian Standards (BIS), poi, sappiamo che molto probabilmente tale modello monterà un display QLED da 43″ e 55″.

Aggiornamento 15/04

Dal Bluetooth SIG arrivano altre informazioni a riguardo, dato che sembra che sia stata certificata finalmente anche la TV. Si dovrebbe trattare, però, di ben due modelli. Da una parte troverebbe spazio un modello da 43″, mentre dall'altra un dispositivo più piccolo da 32″. Queste prenderanno, probabilmente, il nome di “TV LED Realme“, come indicato anche nei documenti stessi. Entrambe le versioni, poi, saranno dotate del supporto al Bluetooth 5.0.

Non sappiamo molto altro in merito a queste TV, sebbene si vociferi dell'arrivo di una variante ancora più grande e costosa. Si dovrebbe trattare di un QLED da 55″ ma, in merito a tale news, dobbiamo attendere qualche conferma.

Aggiornamento 12/05

Evidentemente Realme non vuole nascondere quali saranno le prossime novità oppure vuole alzare l'hype in maniera “indiretta”. Alcuni utenti hanno scoperto che sul sito ufficiale compaiono già Realme X3 e X3 SuperZoom, così come la Realme TV. Adesso sembrerebbero essere scomparsi questi riferimenti ma sono bastati pochi minuti per informare il web.

Nuove immagini della Realme TV | Aggiornamento 14/05

Si continua a delineare l'insieme di nuovi prodotti che Realme presenterà all'evento del 25 maggio. Il lancio pare essere imminente, come dimostrano le immagini trapelate che mostrano la Realme TV pronta ed imballata nei magazzini.

Vediamo anche confermata l'esistenza del modello da 43″, con dimensioni del pannello da 108 cm. Questo viene confermato dalle scritte sulle confezioni di cui sopra, anche se si vocifera che possano esserci altre due versioni da 32″ e 55″.

Proseguendo, coloro che hanno avuto accesso a queste informazioni in anteprima confermerebbero la presenza di app pre-installate come Netflix. Si ipotizzano anche altre app quali Disney+, Hotstar, YouTube e Prime Video, grazie anche alla base offerta da Android TV. Niente OS proprietario, quindi, potendo quindi usufruire di Google Assistant per muoversi all'interno dell'interfaccia. Non è da escludere, comunque, che una rivisitazione della Realme UI possa arricchire l'interfaccia standard.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu