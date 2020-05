Nuovo teaser Realme, smartphone da gaming a breve?

Il duo Narzo 10 e 10A è fresco fresco di presentazione, ma qualcos'altro di nuovo potrebbe bollire in pentola per Realme. E no, non mi riferisco a Realme X3, bensì ad un qualcosa di inedito per quello a cui ci ha finora abituato il brand. A suscitare la curiosità ci ha pensato l'ultimo video teaser a tema videoludico pubblicato sui social cinesi. E c'è già chi in rete vocifera che potrebbe trattarsi di un indizio sull'esistenza di uno smartphone da gaming.

Il nuovo video teaser di Realme preannuncia novità per il gaming

#realme weibo account has started teasing a new phone. As per the short video, it might be a gaming cenrtic phone.

Could this be their new gaming new series? 🤔 pic.twitter.com/WleiQY1TKl — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 11, 2020

Nella clip “incriminata” vediamo elementi appartenenti al mondo dei videogiochi, fra cui riferimenti a PUBG e League of Legends, ma anche Nintendo, Super Mario, Game Boy e Famicom. Ma non finisce qui: il video si conclude con una data, il 13 maggio, giorno in cui avverrà la presentazione di questa novità. Realme ha già dimostrato di poter “flirtare” con il settore del gaming, come dimostra la partnership stretta con il celebre titolo mobile Arena of Valor.

Cosa aspettarsi? C'è chi parla di uno smartphone, ma ad oggi gli indizi a riguardo sono quasi inesistenti. Vista la vicinanza con la data annunciata, viene difficile da pensare che in rete non sia comparso nemmeno un rumor su quello che sarebbe il primo gaming phone Realme. A dire il vero, però, alcuni rumors parlano di un nuovo telefono con batteria da 6000 mAh, un amperaggio che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per giocare a lungo. Che si tratti proprio di questo?

