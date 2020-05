Realme Smart TV ufficiale: Android TV a partire da 150€

Oggi è una giornata molto importante per Realme. Escludendo i nuovi smartphone come Realme X3 SuperZoom, il produttore sta dimostrando di voler competere a tutto tondo. Per questo, dopo l'annuncio di Realme Watch, è stata presenta anche Realme Smart TV, la prima del suo genere ad essere targata Realme.

Dopo Realme Watch, anche Realme Smart TV è un ulteriore debutto nel mercato

I quattro punti sui ci si è voluti concentrare sono display, audio, contenuti e funzionalità smart. Realme vuole aggredire più fasce di mercato, come dimostrano le due versioni disponibili della Realme Smart TV: da 32″ HD e da 43″ Full HD. Entrambe sono pilotate da quello che viene definite come Chroma Boost Picture Engine, ispirato alle features AI che troviamo sugli smartphone Realme (e non solo). Questo permette al pannello di raggiungere una luminosità di picco di 400 nits, migliorando parametri quali colori, chiarezza, contrasto e nitidezza.

Lato hardware e software, sono presenti 7 modalità di immagine (Standard, Movie, Sport, Vivid, Game, Energy Saving e User), utilizzabili a seconda del contesto in cui ci si trova. È stato poi adottato un angolo di visione di 178°, permettendo così una visione adeguata per tutta la famiglia nel salotto.

A guidare il tutto c'è un chip MediaTek con CPU quad-core ARM Cortex-A53, una GPU Mali-470 MP3, 1 GB di RAM 2133 MHz e 8 GB di storage. Il comparto audio è formato da una configurazione quadrupla, composta da 2 speaker da 12W e 2 tweeter, con supporto Dolby Audio. Il reparto I/O, poi, include Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, 3 porte HDMI con ARC, 2 porte USB, SPDIF, DVB-T2 ed Ethernet.

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, essendo un prodotto perlopiù asiatico, Realme Smart TV si basa sulla piattaforma offerta da Android TV basato sulla versione 9.0. Questo permette un'integrazione completa con servizi quali Netflix, YouTube e Prime Video. All'interno della Realme Smart TV c'è anche una Chromecast integrata per poter così condividere rapidamente i contenuti dallo smartphone. Per suggellare la partnership con Google, agli acquirenti verranno offerti 6 mesi di YouTube Premium.

Prezzo e data

La Realme Smart TV viene venduta in India al prezzo di 12.999 rupie (157€) per la versione da 32″, salendo a 21.999 rupie (265€) per quella da 43″.

