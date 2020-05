Realme festeggia il suo secondo compleanno: ne ha fatta di strada!

Quest'oggi, 4 Maggio, Realme festeggia due anni dalla fondazione dell'azienda, un secondo compleanno ricco di soddisfazioni per un brand giovane, nato inizialmente come costola di OPPO fino a trovare una propria identità ed un proprio mercato. La compagnia è nata in India e all'interno del paese ha già conquistato il quarto posto per quanto riguarda il settore degli smartphone. E questa è solo la punta dell'iceberg dei suoi risultati.

Realme compie due anni: il CEO pubblica i risultati del primo trimestre del 2020

These milestones are our big leap towards fulfilling our goal of becoming the most-preferred tech-lifestyle brand. More leaps in the years to come! #2getherWithrealme https://t.co/Fgd635V7tG — realme (@realmemobiles) May 4, 2020

Oltre ad aver raggiunto la top 4 nel corso del primo trimestre del 2020, Realme è riuscita perfino ad avanzare di una posizione durante il mese di Febbraio 2020. Secondo quanto riportato dal CEO Madhav Sheth, durante il Q1 2020 il brand ha conquistato il 14% della quota di mercato, piazzandosi niente meno che dopo Samsung, Vivo e Xiaomi (rispettivamente terzo, secondo e primo posto nella classifica dei produttori attivi nel paese).

Per quanto riguarda il settore degli indossabili, le Realme Buds Air hanno proiettato il brand nella top 5 della categorie cuffie TWS, accanto a nomi come Samsung, Apple e JBL. Ovviamente si tratta di risultati che fanno riferimento al primo trimestre dell'anno: resta da vedere come sono cambiate le cose in seguito alla politica di blocco in India, attiva dal 25 Marzo.

Durante le prime tre settimane, i vari rivenditori non hanno potuto spedire smartphone e prodotti non essenziali; insomma, di certo la cosa avrà avuto un impatto sui risultati, ma ovviamente non si tratta di evento limitato solo a Realme, ma a tutto il settore.

