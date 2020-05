Il successo di Realme non arriva solamente dalla vendita di milioni di smartphone da quando è nata nel 2018 ad oggi, ma anche dai suoi accessori come possono essere le cuffie wireless. Infatti, il brand cinese ha appena stabilito un nuovo record personale di 1 milione di cuffie wireless spedite in tutto il mondo, in attesa del lancio delle nuove Buds Air Neo.

Realme: tantissimi utenti hanno scelto le Buds Air e Wireless

Il risultato raggiunto da Realme è interessante perché le prime cuffie lanciate dal brand, le Buds Wireless, sono arrivate a settembre. Quindi, in soli otto mesi, è riuscita a spedire un milione di pezzi, con le Buds Air risultate le seconde TWS più vendute nel 2019 dopo le AirPods in India.

Ma il futuro pare ancora più roseo per Realme. Infatti, la stessa azienda ha comunicato di essere in procinto di lanciare più di 50 prodotti tech di tendenza entro l'anno, che siano essi per la persona, per la casa o da viaggio. Così facendo, Realme si pone di creare un proprio ecosistema in grado di soddisfare ogni esigenza tecnologica dei suoi utenti.

