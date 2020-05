Realme Narzo: Antutu “rivela” un modello con Snapdragon 865

In attesa dell'uscita della serie Realme Narzo 10, sono venuti fuori nuovi benchmark da alcuni leak in rete circa un presunto top gamma della linea, che dovrebbe montare uno Snapdragon 865, il top del top quando si tratta di chipset per mobile. Andiamo a vedere questi punteggi nel dettaglio.

#realmeNarzo

So, the #realme new machine's RMX2072 with Snapdragon 865 running score information exposure is as high as 600806 points.

The CPU and GPU scores are 182036 and 224762 points, respectively, which is quite UFS 3.1. pic.twitter.com/Y2JlyQZ17c

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 7, 2020